“Laura Pausini castrista e comunista”/ Video, perché cd distrutti e proteste a Miami

Laura Pausini è la popstar italiana più conosciuta al mondo, ma c’è una zona del pianeta in cui non è affatto amata. A Miami, infatti, un gruppo di esuli cubani ha protestato duramente contro l’artista di Solarolo, accusandola di essere «castrista e comunista», oltre che amica del presidente di Cuba. Quindi, si sono armati di un rullo compressore e hanno distrutto i suoi cd in strada. Lo riporta anche La7, condividendo un video che si sta diffondendo sui social. Il motivo sarebbe legato ad una foto di Laura Pausini: si sarebbe fatta immortalare con alcuni membri dei servizi di sicurezza di Cuba.

A ricostruire più dettagliatamente la vicenda è stato Will Media, che ha “pescato” la foto della cantante con alcuni membri della Seguridad del Estado de Cuba, organi di intelligence che sono accusati da coloro che hanno organizzato tale protesta di essere «le stesse persone che picchiano la popolazione».

ESULI CUBANI CONTRO LAURA PAUSINI E BIDEN…

Ma Laura Pausini non è l’unica persona finita nel mirino degli esuli cubani. Queste persone, esuli politici che sono ostili alla dirigenza cubana, hanno protestato duramente con cartelli e striscioni anche contro il presidente americano Joe Biden. Quest’ultimo è stato definito un «comunistoide». Come ricostruito da Will Media, si tratta di persone di origine cubana o venezuelana che sono fuggite negli Stati Uniti. «Sono storicamente molto conservatrici e tendenzialmente votano per il Partito Repubblicano». Anche per questo motivo l’ex presidente Usa Donald Trump aveva lanciato uno spot, diventato poi virale: voleva, infatti, attirare questa fetta di elettorato. Nessun commento per ora sulla vicenda da parte di Laura Pausini, che peraltro di recente è stata alle prese col Covid dopo l’esperienza alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022.

