Laura Pausini è tra le protagoniste dell’appuntamento speciale di “Verissimo – Le Storie“, il best-of delle interviste realizzate da Silvia Toffanin nel popolare rotocalco televisivo campione d’ascolti di Canale 5. La voce de “La solitudine” sta vivendo un momento magico dopo aver celebrato in Italia e nel resto del mondo 30 anni di onorata carriera; un successo inaspettato che la cantante ha raccontato così: “mai mi sarei aspettata tutto ciò. Essendo nata in un piccolo paese, era impossibile diventare famosa con una carriera da solista come donna”.

Chi sono Fabrizio e Gianna i genitori di Laura Pausini/ "Papà rinunciò al provino coi Pooh per stare con..."

La Pausini ha sottolineato che vedeva sempre e solo cantanti maschi fare il piano bar, mentre a lei piaceva tanto cantare imitando e seguendo le orme di dive del calibro di Anna Oxa ed Ornella Vanoni che sono sempre stati i suoi idoli. “Mai pensato che avrei potuto fare il loro stesso mestiere” – ha detto la Laura nazionale.

Paolo Carta, chi è il marito Laura Pausini/ La cantante: "Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore"

Laura Pausini celebra 30 anni di carriera: “sento di dove dimostrare di più”

La carriera di Laura Pausini è iniziata nel 1993 con la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “La solitudine”. Poi il successo inaspettato: dapprima in Italia e poi in Europa con la sua canzone che è diventata una hit da milioni di copie vendute in tutto il mondo. A Verissimo la cantante ha confessato che non aveva mai lontanamente immaginato di poter diventare una star planetaria: “facevo piano bar e non sapevo se potevo arrivarci a fine mese. Per questo avevo tutta una serie di piani B, tra cui quello di diventare architetto”.

Laura Pausini a Verissimo: "Mia mamma mi voleva farmacista"/ "Io all'inizio mi immaginavo architetto"

Oggi che è una star mondiale, Laura Pausini non nasconde di essere sempre alla ricerca di nuove sfide da affrontare: “sento di dove dimostrare di più a ma a volte non so come fare, vorrei essere più forte e coraggiosa”. Durante la pandemia da Covid-19 è entrata in forte crisi al punto da pensare di finire.