Trent’anni in crescendo per Laura Pausini, simbolo della musica italiana nel mondo: carriera e grandi successi

Trent’anni di carriera e di grandi successi. Così Laura Pausini è diventata icona mondiale della musica italiana, con le sue canzoni che sono conosciute e cantante in ogni continente. In tutti questi anni la cantante romagnola ha collezionato successi a non finire, cominciando con una prestigiosa vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte col brano La solitudine nel 1993. Da tempo la Pausini ha messo le mani sul mercato dell’America del Nord e dell’America Latina, con concerti in tutto il pianeta e canzoni tradotte in spagnolo, portoghese, inglese e francese.

Tanti i duetti e le collaborazioni di lusso che hanno lasciato un segno: da Phil Collins a Michael Bublé, passando Kylie Minogue, Miguel Bosé e James Blunt. Insomma, Laura Pausini non si è fatta mancare niente nel corso della sua carriera e oltre a macinare numeri straordinaria, si è affiancata di artisti di primissimo ordine.

Eppure non sono mancati i momenti difficili, come ha svelato la stessa cantante di Faenza in una bella intervista rilasciata a Verissimo. In occasione del trentesimo anno di carriera, la cantante si è confessata ai microfoni di Silvia Toffannin, svelando aneddoti e curiosità inedita. Non tutti erano al corrente del fatto che Laura Pausini avesse meditato sul ritiro, nel periodo della pandemia.

“Ci sono stati dei momenti, specialmente durante il Covid, in cui ho pensato che fosse meglio finire e che avevo già detto, cantato e fatto tutto”, ha spiegato la cantante romagnola. “Invece ho ricominciato dalla base: dalla voglia di cantare”, sottolinea la Pausini, ancora consapevole di poter dare tantissimo al mondo della musica e al pubblico che la ama.

