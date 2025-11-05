Chi è Laura Pausini: dal successo internazionale alla tragedia dello zio Ettore, travolto da un’auto pirata e ancora senza giustizia.

Chi è Laura Pausini? Si tratta di una delle cantanti più famose in Italia e non solo, eppure ci sono tante cose da scoprire su di lei, come ad esempio il peso, l’altezza e altre chicche curiose! Nata a Faenza il 16 maggio 1974, la cantante è alta 1 metro e 69 e pesa circa 55 kg secondo quanto si può apprendere dal web. Negli ultimi anni Laura Pausini è dimagrita molto, e probabilmente prima il suo peso era superiore ad oggi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che dal 2005 è fidanzata con Paolo Carta con il quale non si è mai sposata ma porta avanti una relazione meravigliosa nata proprio nel mondo della musica, dato che lui è il suo chitarrista. Paolo era sposato con un’altra donna dalla quale ha avuto tre figli, mentre nel 2013 è nata la figlia avuta da Laura Pausini, Paola. La cantante aveva confessato di aver fatto fatica ad arrivare alla gravidanza, ma per fortuna è riuscita a diventare mamma.

Laura Pausini, lo zio Ettore falciato da un pirata della strada: la guarigione dal tumore e l’attivismo

Negli ultimi giorni Laura Pausini è stata protagonista di una terribile notizia: suo zio Ettore Pausini è morto dopo essere stato sbalzato sull’asfalto da un’auto pirata. L’uomo viaggiava in bicicletta in un tratto di strada considerato piuttosto pericoloso, e come tutti i sabati e le domeniche si concedeva una passeggiata. Un auto che procedeva nel senso opposto al suo lo ha travolto e ucciso, e l’automobilista non si è fermato per soccorrerlo.

Nato a Solarolo, lo zio di Laura Pausini era diventato molto popolare in zona per via del suo attivismo contro il tumore: lui stesso ne era affetto e dopo essere guarito era testimonial di una famosa associazione che si occupa di pazienti oncologici. Al momento si cerca disperatamente quell’Opel Astra che è scappata a tutta velocità dopo aver travolto il 78enne.