Nata a Faenza nel 1974, Laura Pausini è una delle artiste simbolo della musica italiana nel mondo. Proprio di recente la cantante ha festeggiato i suoi trent’anni di carriera, cominciata quando era giovanissima e partita fin da subito con grandissimi risultati. La Pausini, nata in provincia di Ravenna e cresciuta a Solarolo, ha la musica nel Dna: il papà, Fabrizio, era infatti un cantante di pianobar. Proprio da bambina ha iniziato ad affiancare il padre nelle sue serate lungo la riviera romagnola, partecipando nel 1991 al Festival di Castrocaro, senza però arrivare in finale.

Nel 1993, a 19 anni, Laura Pausini ha vissuto l’anno della svolta. Giovanissima ha infatti preso parte al Festival di Sanremo con il brano “La solitudine”, ottenendo consensi su consensi, fino a vincere nella sezione “Novità”. Il brano ha ottenuto inoltre un enorme successo, venendo 400.000 copie solo in Italia. L’anno successivo Laura Pausini ha partecipato nuovamente alla kermesse musicale con “Strani amori”, ottenendo il terzo posto.

Laura Pausini, appassionata di musica fin da bambina, di certo durante le serate al pianobar con il papà non avrebbe immaginato di raggiungere un simile successo. “Mai mi sarei aspettata tutto ciò. Essendo nata in un piccolo paese, era impossibile diventare famosa con una carriera da solista come donna” ha raccontato la cantante di Faenza. Risultati dunque inaspettati a inizio carriera per l’artista classe 1974, che però è arrivata dove mai avrebbe pensato, ottenendo dei risultati davvero storici che l’hanno resa una delle artiste italiane più amate al mondo. Le sue canzoni, infatti, sono state tradotte in tantissime lingue, in primis spagnolo e inglese, ma non soltanto. Laura Pausini ha ottenuto infatti un successo straordinario soprattutto sul mercato discografico internazionale, sopratutto in America Latina e America del Nord, ma non è da meno la popolarità ottenuta in Europa.