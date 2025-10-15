Laura Pausini racconta chi è Marco, il protagonista de La Solitudine, uno dei suoi brani di maggiore successo: "Il mio primo amore mi lasciò così..."

Una delle canzoni più iconiche e struggenti di Laura Pausini è senza dubbio La solitudine, brano che la lanciò tra le big della musica italiana. La solitudine rappresenta un po’ la svolta in carriera di Laura Pausini, ma anche la fine di un amore importante, quello per il protagonista della canzone, Marco. Fu proprio Laura Pausini a suo tempo a spiegare chi fosse Marco. Il suo nome torna ripetutamente nel testo, con quel “Marco se n’è andato e non ritorna più” diventato un passaggio memorabile della canzone. Oltretutto, con quel brano Laura Pausini vinse Sanremo giovani nel 1993, dando un assaggio del suo immenso potenziale artistico.

Ma tornando a Marco, il protagonista della canzone, Laura Pausini non ha mai fatto mistero che il brano traesse spunto da una sua storia d’amore finita male. “Lui è stato il mio primo grande amore, ma mi ha lasciato nel modo peggiore: ha baciato un’altra davanti a tutti. Quanto ho sofferto! Ho pianto per giorni…”, confidò la cantante in una intervista rilasciata al magazine TV sorrisi e canzoni.

Laura Pausini, chi è Marco de La Solitudine? Lei: “Il mio stato d’animo di allora nelle parole di questa canzone”

A causa della rottura con il fidanzato di allora Marco, Laura Pausini soffrì moltissimo. Negli anni ha mantenuto massimo riserbo su questa storia, ma con il passare del tempo ha confidato appunto che la canzone era tratta da un’esperienza vissuta personalmente. Una curiosità sul titolo del brano: inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Anna ma poi insieme alla casa discografica, Laura Pausini decise di modificare il titolo e dedicare il brano a Marco, dando vita ad uno dei brani più amati della sua lunga carriera.

“Le parole sono state scritte da persone che non mi conoscevano (Pietro Cremonesi e Federico Cavalli, ndr) ma rispecchiavano esattamente il mio stato d’animo”, la precisazione puntuale della Pausini sul testo della canzone.