Laura Pausini chiama due fan in diretta: “State facendo l’amore?”/ “Lui è nudo…”

Laura Pausini e l’incidente bollente con due fan in diretta

Laura Pausini, pur essendo molto impegnata tra lavoro e famiglia, non smette di far sentire la sua presenza ai fan. Nelle scorse ore, infatti, l’artista romagnola ha fatto una diretta su Instagram chiamando anche alcuni fan per parlare con loro. Tutto è andato per il meglio fino a quando la Pausini non ha deciso di chiamare due fan in Brasile. Il momento scelto dalla Pausini non è stato dei più adatti. Nel momento in cui Laura stava chiamando, infatti, i due fan erano impegnati ad amarsi. “Ma state facendo l’amore?“, ha chiesto una divertita Laura di fronte alla scena dei fan che, increduli di poterle parlare, hanno confermato quello che stavano facendo.

Di fronte alla risposta della coppia, la Pausini non ha smesso di sorridere condividendo il suo entusiasmo con gli altri fan che, in quel momento, stavano seguendo la diretta. “No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciu**ndo, adoro!”, ha detto ancora l’artista.

Laura Pausini e la domanda curiosa ai fan che stavano facendo l’amore

Dopo aver avuto la conferma che la sua prima impressione era corretta, Laura Pausini ha chiesto che ore fossero in Brasile. “Ma che ore sono in Brasile? Le cinque del pomeriggio? Bel momento per fare l’amore”, ha detto ancora la cantante che ha continuato a parlare con la coppia di fan. “Ma è nudo?“, ha poi chiesto la cantante. L’artista ha poi chiacchierato con la coppia e il video del momento è diventato virale.

Tantissime le reazioni su Twitter da parte dei fan di tutto il mondo della Pausini che, tra gli artisti italiani, è una delle più amate e seguite all’estero.

