Anche Laura Pausini è stata ospite a Il Tempo delle Donne 2025, l’evento organizzato dal Corriere della Sera e per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista in cui si è lasciata andare a varie confessioni, si è raccontata a 360° dagli esordi, all’incontro fortunato con Pippo Baudo ed alle sue insicurezze sulla propria forma fisica fino ad una confessione inedita mai fatta. Laura Pausini vent’anni fa si è trovata a dover affrontare una situazione difficile e grave.

Laura Pausini ha confessato: “C’è una cosa di cui non posso parlare. No ragazzi, sono stata diffidata e quindi non posso affrontare la questione, ma comunque posso dire alcune.” E subito dopo ha aggiunto: “Nel 2005 si avvicina a me il capo del mio ufficio stampa preoccupatissimo… Ma prima vi dico che io dal 1993 al 2005 penso di aver venduto circa 40 milioni di dischi.” La cantante di Solarolo non si è sbilanciata con i dettagli ammettendo solo che ‘ho dovuto ricominciare tutto da capo perché non avevo più niente e non scherzo, parlo economicamente’ e che questo è stato un periodo bello tosto della sua vita di cui potrà parlare liberamente solo nei prossimi anni.



Laura Pausini e le difficoltà con il suo corpo: “Solo adesso ho trovato sicurezza”

Durante l’intervista Laura Pausini ha parlato anche del rapporto conflittuale con il suo corpo, non si piaceva e non potendosi permettere un nutrizioni seguiva diete fai da te ottenendo dei pessimi risultati: “Al mio primo Sanremo mi sono fasciata il petto perché mi vergognavo, quando mi rivedevo non ascoltavo la voce, ma vedevo se stavo bene o meno.” La cantante ha poi aggiunto che questa cosa l’ha perseguitata per anni perché si sentiva costantemente sotto il giudizio delle persone. Oggi Laura è una donna più matura e consapevole ed ha imparato ad accettarsi e piacersi pur non rientrando nei standar classici di bellezza: “Solo quando sono diventata più grande ho scoperto che magari posso piacere anche più io che una con meno forme.”