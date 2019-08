Laura Pausini Circo Massimo/ Concerto: scaletta canzoni e ospiti (replica Canale 5)

Laura Pausini Circo Massimo va in onda stasera, 31 agosto 2019, su Canale 5. Una prima serata per poter ascoltare la musica della cantante di Faenza e cercare di dimenticare il suo stop dall’attività musicale. La cantante, infatti, ha annunciato che dopo la fine del tour insieme a Biagio Antonacci si sarebbe presa due anni di pausa per dedicarsi alla sua famiglia. Una notizia che ha di fatto scosso il pubblico dei suoi fan in grado comunque di capire le sue esigenze e di appoggiarla in questa scelta. La proposta che la rete ammiraglia di Mediaset ci offre per questo sabato diventa dunque ancor più allettante per la possibilità di ascoltare ancora una volta la splendida voce di Laura Pausini.

Laura Pausini Circo Massimo, scaletta: tanti gli ospiti

Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo ci presenterà tantissimi ospiti illustri. Canale 5 ci presenta una replica dell’evento andato in scena nella capitale lo scorso luglio. Con Laura Pausini ci saranno sul palcoscenico una band composta da sette musicisti oltre a cinque coristi. Paolo Carta, suo compagno, si muoverà alla chitarra oltre che in cabina di produzione. Al pianoforte troveremo Fabio Coppini con Ernensto Lopez alle percussioni e Carlos Hercules alla batteria. Andrea Rongioletti suonerà le tastiere, mentre Roberto Gallinelli sarà al basso. I cinque coristi saranno: Gianluigi Fazio, Roberta Granà, David Blanck, Monica Hill e Claudia D’Ulisse. Inoltre si esibiranno sul palcoscenico anche altri dodici performer che daranno il via a giochi di sguardi e di emozioni in grado di paralizzare il pubblico presente e chi guarderà questa replica dalla televisione. Nel ruolo di performer vedremo: Simone Milani, Marco Pipani, Stefano Otoyo, Jolomi Urunden, Michael Piccolo, Rajabu Rashidi, Luca Contoli, Alessio Bardino, Stefano Ferrari, Simone Sturiale, Tommaso Daigoro De Bernardi e Gabriel Adriani.

La scaletta del concerto di Laura Pausini

La scaletta del concerto di Laura Pausini, in onda stasera su Canale 5, la conosciamo già visto che si tratta di un evento in replica. La cantante di Faenza ha alternato nuovi successi a vecchi splendidi brani del suo repertorio. Per farlo però si è concessa anche sei medley che le permettessero di portare quante più canzoni possibili davanti al suo amato pubblico. Andiamo a dare un’occhiata dunque alla lista di canzoni che canterà stasera: Non è detto; E.STA.A.TE.; Medley 1: “Primavera in anticipo, La mia risposta, Le cose che vivi”; Frasi a metà; Incancellabile; Simili; Medley 2: “L’ultima cosa che ti devo, Con la musica alla radio, Le due finestre”; “Resta in ascolto”; Medley 3: “Lato destro del cuore, Non ho mai smesso, La solitudine”; Fantastico (Fai quello che sei); La soluzione; Medley 4: “Ho creduto a me, Il caso è chiuso, Un’emergenza d’amore”; Il coraggio di andare; E ritorno da te; Tra te e il mare; Medley 5: “Limpido, Benvenuto, Strani amori, Non c’è”; Come se non fosse stato mai amore; Vivimi; Medley 6: “Una storia che vale, Benedetta passione, Io canto”; Nuevo; Invece No; Medley 7: “Nadie ha dicho, Innamorata, E.STA. A. TE.“



© RIPRODUZIONE RISERVATA