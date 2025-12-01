Festival di Sanremo 2026, arrivano nuove indiscrezioni bomba da parte di Giuseppe Candela: Laura Pausini al fianco di Carlo Conti, mentre Maria De Filippi…

Laura Pausini a Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti?

Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2026, ancor più dopo l’annuncio dei Big in gara da parte di Carlo Conti, avvenuto nell’edizione del TG1 delle 13.30 di ieri pomeriggio. Un rito che si rinnova anno dopo anno, quello dell’annuncio dei cantanti in gara, accompagnato come sempre da commenti e anche alcune polemiche che rendono ancor più frizzantina l’attesa per il Festival del prossimo anno.

Ora però che è stato confermato il cast di Big, ci sono ancora diversi tasselli da sistemare in vista della nuova edizione, a cominciare dalla co-conduzione e dagli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston. Nel merito, nelle ultime ore, è arrivata una succosa indiscrezione da parte di Giuseppe Candela, nella rubrica C’è Chi dice all’interno del nuovo numero di Chi in edicola da mercoledì 3 dicembre.

Secondo il giornalista, infatti, sarebbe confermata la presenza di una popstar italiana al fianco di Carlo Conti, vociferata ormai da tempo anche se non ancora ufficializzata: Laura Pausini.

Festival di Sanremo 2026, sfuma la suggestione Maria De Filippi

Laura Pausini co-conduttrice di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026? Le indiscrezioni circolano ormai da tempo, eppure non è ancora arrivata una conferma ufficiale. Inoltre, sempre secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella sua rubrica di Chi, sarebbe sfumata la suggestione di vedere Maria De Filippi sul palco dell’Ariston.

La conduttrice Mediaset sfruttò già questa occasione nel 2017, quando co-condusse proprio al fianco di Carlo Conti, ed era nell’aria l’ipotesi di un suo graditissimo ritorno nella prossima edizione. Tuttavia, secondo l’indiscrezione, così non sarà: non la vedremo né come co-conduttrice né tantomeno come ospite a sorpresa.

Rimane dunque il mistero attorno al parterre di co-conduttori e co-conduttrici che affiancheranno il direttore artistico nelle cinque serate di Sanremo 2026. Un nodo ancora tutto da sciogliere, con le conferme ufficiali che potrebbero arrivare da un momento all’altro, per la gioia di tutti gli appassionati telespettatori.