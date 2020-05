Laura Pausini compie 46 anni/ Jovanotti: “buon compleanno, oggi giornata mondiale…”

Pubblicità

Oggi, sabato 16 maggio, è un giorno speciale per Laura Pausini. Nata nello stesso giorno di Rosario Fiorello che oggi compie 60 anni, la cantante romagnola festeggia i suoi 46 anni. A ricordare a tutti il giorno del suo compleanno è stata la stessa Laura che, sui propri profili social ha pubblicato una serie di foto in cui spegne le sue candeline nella sua casa addobbata a festa. “Il tempo non ha tempo. 16 maggio”, scrive la Pausini posando sorridente per le foto di rito. Un compleanno speciale per Laura che è pronta a festeggiare con il compagno Paolo Carta e con la figlia Paola, ma anche a distanza con amici e fans. Sono tantissimi gli auguri che la cantante sta ricevendo sui social. Oltre a quelli degli fans, spiccano anche quelli degli amici speciali.

LAURA PAUSINI, GLI AUGURI DI COMPLEANNO DI JOVANOTTI

Uno dei primi a fare gli auguri a Laura Pausini è stato Jovanotti che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui è con la cantante scrivendo: “buon compleanno Laura, oggi è il 16 maggio giornata mondiale del compleanno!”. Auguri di buon compleanno per Laura Pausini, poi, sono arrivati anche da Emma Marrone, Syria, Elsabetta Gregoraci, Fiorella Mannoia, Raf, Luciano Littizzetto, Chiara Ferragni che ha festeggiato i suoi 33 anni pochi giorni fa e tantissimi altri. Moltissimi anche i fans che hanno deciso di augurare buon compleanno a Laura e che le hanno scritto da ogni parte del mondo. Per la Pausini, dunque, sarà una giornata ricca d’affetto. “Auguri ragazza meravigliosa”, “tantissimi auguri fantastica Laura”, sono solo alcuni dei messaggi dei fans.





