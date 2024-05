Laura Pausini compie 50 anni, la dolce dedica di Gianni Morandi/ Il dettaglio che non sfugge alla cantante

Gianni Morandi celebra Laura Pausini nel giorno del compleanno: la dedica

Oggi è un giorno speciale per Laura Pausini, che raggiunge il traguardo dei 50 anni circondandosi dell’affetto di parenti, amici e colleghi. La cantante romagnola raggiunge un’importante traguardo di vita e, per l’occasione, sono in tanti ad avergli fatto gli auguri di buon compleanno per mezzo social. Su Instagram sono arrivati video e messaggi emozionanti da parte di tanti colleghi e amici del mondo della musica, come Biagio Antonacci, Vasco Rossi, Jovanotti, Giorgia, Giuliano Sangiorgi e Luis Fonsi, oltre alla sua carissima amica Paola Cortellesi.

Particolarmente speciale e dai ricordi nostalgici è la dedica di Gianni Morandi, che ha condiviso su Instagram, sia come post che come story, il video di una loro esibizione del passato. Non è chiaro l’anno di riferimento ma ben più nota è la canzone, Grazie perché del 1983, una delle perle del repertorio di Morandi. La Pausini ha prontamente ricondiviso sulle stories il video di quell’emozionante duetto, al quale ha aggiunto un interessante dettaglio.

Laura Pausini ritrova Paolo Carta in un duetto con Gianni Morandi: il dettaglio dal passato

Laura Pausini, a margine del video di Gianni Morandi, ha infatti notato un dettaglio molto importante: dietro di loro sul palco, tra i musicisti, c’è anche Paolo Carta, colui che sarebbe poi diventato suo chitarrista e produttore nonché marito. “Grazie Gianni. Guarda chi c’è dietro di noi! Io ancora non lo conoscevo“, ha scritto la cantante taggando il musicista e mandando in estasi tutti i fan ai quali era sfuggito quel dettaglio. La loro storia d’amore è sbocciata nel 2005, anno in cui ha avuto inizio il loro sodalizio artistico, e ha portato alla nascita della figlia Paola e al matrimonio, celebrato l’anno scorso.

Paolo Carta, ancor prima di conoscere la cantante, in carriera ha collaborato anche con lo stesso Gianni Morandi. Nel 1999 è stato infatti chitarrista ufficiale dell’orchestra della sua trasmissione C’era un ragazzo e in seguito, nel 2000, è tornato al fianco del cantante per il Come fa bene l’amore Tour.

