Laura Pausini: “Condurre Sanremo 2025? Mi lusinga ma preferisco vederlo da casa”/ “Angelina Mango è pazzesca”

Laura Pausini e il ruolo di bandiera della musica italiana nel mondo: “Onore immenso e grande impegno…”

Laura Pausini continua a portare in alto il nome della musica italiana; la sua voce incanta il mondo e, reduce dall’ultimo tour mondiale, si è raccontata a Il Fatto Quotidiano Magazine. “E’ stato un viaggio incredibile attraverso Paesi e città, con il calore e l’amore dei miei fan che mi ha accompagnata in ogni tappa… E’ stato un lunghissimo abbraccio da parte del mio pubblico, che mi ha dato e continua a darmi la forza di dare il massimo su ogni palco”. Difficile non percepire l’emozione della cantante nel raccontare l’immenso affetto constato dopo la recente esperienza sui principali palcoscenici del mondo, ennesima consacrazione di una carriera con pochi eguali.

Nell’intervista per il portale di informazione, Laura Pausini si è soffermata nel descrivere il rapporto con il pubblico latino, da anni appassionato alla sua caratura artistica. “Penso che la chiave per mantenere questo rapporto sia la fiducia reciproca e la fedeltà da parte mia a ciò in cui loro si sono riconosciuti. Ho sempre cercato di rimanere fedele alle mie radici e al mio cuore italiano…”. A proposito del suo ruolo indiscusso di bandiera della musica italiana, la cantante ha spiegato: “E’ un onore immenso e allo stesso tempo un grande impegno, mi rendo conto della responsabilità che questa posizione comporta, qualunque cosa faccia non rappresento mai solo me stessa, ma anche il mio Paese e la cultura attraverso la musica”.

Intervista da Il Fatto Quotidiano Magazine, Laura Pausini non poteva non addentrarsi nei rumor circolati nelle scorse settimane a proposito dell’opportunità di condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo 2025 al posto di Amadeus. “Penso sia molto divertente e mi lusinga anche pensare che ogni anno qualcuno speri che arrivi il mio turno di condurre Sanremo. E’ una macchina estremamente complessa, che richiede un lavoro altrettanto lungo e complesso, soprattutto per chi ricopre il ruolo di conduttore e direttore artistico”. La cantante ha poi aggiunto: “Se lo escludo completamente per il futuro? Per quelli che sono i miei calendari al momento non potrei neanche prenderlo in considerazione, non avrei il tempo adeguato per prepararmi e per fare un lavoro degno delle aspettative, sia mie personali che del pubblico”.

Laura Pausini ha dunque escluso la possibilità di condurre il Festival di Sanremo 2025 il prossimo anno, sottolineando come tale proposito possa valere anche per il futuro: “Per me il Festival ideale è quello che riesco a godermi e sinceramente me lo godo alla grande quando riesco a vederlo a casa con la mia famiglia e miei amici”. In chiusura, non è mancato un elogio per l’ultima vincitrice – Angelina Mango – prossima alla competizione dell’Eurovision Song Contest. “Lei mi piace e sono sicura che rappresenterà l’Italia con grande forza e passione, ha una voce pazzesca, ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio sul palco, ha fatto un Sanremo straordinario ed è ancora giovanissima. Ma ha ‘cazzimma’, insomma… Tutte le carte in regola per rappresentare al meglio il nostro Paese”.











