Laura Pausini e Alessandro Cattelan: tensione prima di Eurovision?/ Oggi “Scintille…”

La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022 sarà ospitata in Italia dopo la strepitosa vittoria dei Maneskin dello scorso anno e dopo la conferma della conduzione, non mancano le prime indiscrezioni. Ieri sera, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha confermato la presenza di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika alla conduzione dell’Eurovision. I tre avranno una bella responsabilità, dal momento che dovranno condurre in lingua originale. E se con l’inglese Cattelan non se la cava affatto male, con lo spagnolo la Pausini sarà ovviamente capacissima, mentre Mika ha dimostrato di non avere problemi con il francese.

I tre conduttori ieri presenti sul palco del Teatro Ariston hanno dimostrato una certa sintonia oltre che la felicità di un incarico così importante. Eppure, come riporta Gossip e Tv che cita il settimanale Oggi, pare proprio che si sia maretta tra due di loro. In particolare si parla di “scintille” tra quelle che il noto settimanale definisce le due “primedonne”: Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

Laura Pausini e Alessandro Cattelan: tensioni prima di Eurovision? Il gossip

Come mai ci sarebbero presunte tensioni tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan, futuri conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022? Stando al gossip ripreso dal portale televisivo, il conduttore e la cantante celebre il tutto il mondo starebbero sgomitando per avere una maggiore presenza sul palco. Ad acuire le presunte tensioni, si legge ancora, sarebbero anche i ritmi dello show molto serrati e che non permetterebbero ai due artisti di poter dare il proprio apporto come invece vorrebbero.

Quelle emerse, ovviamente, sarebbero solo delle mere indiscrezioni dalle quali noi naturalmente prendiamo le distanze. Nessuno dei diretti interessati, infatti, ad oggi ha confermato il gossip ed anzi tutti e tre gli artisti sarebbero apparsi molto affiatati e prontissimi ad affrontare tra 99 giorni esatti l’importante evento. Anche dopo la loro partecipazione di ieri a Sanremo 2022, i tre futuri conduttori hanno pubblicato diversi scatti sui propri social dicendosi grati dell’importante ed ambito ruolo che gli è stato affidato.

