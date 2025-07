L’amicizia tra Laura Pausini e Alessia Marcuzzi sarebbe in crisi. Parliamo di un rapporto che dura ormai da vent’anni e che sarebbe però ai ferri corti, almeno stando alle indiscrezioni delle ultime ore. Pare infatti che la cantante e la conduttrice abbiano litigato al punto da non rivolgersi la parola. Non solo soltanto i fan più attenti ad aver notato questo gelo tra le due amiche, ma anche alcuni esperti del gossip, che ai sospetti aggiungono anche dettagliate indiscrezioni.

Deianira Marzano, in particolare, riporta la segnalazione di un utente secondo il quale Alessia Marcuzzi non avrebbe partecipato alla festa di compleanno di Laura Pausini, festeggiata lo scorso maggio a Roma con amici e parenti. Ma non è tutto, perché la segnalazione dell’attento utente fa notare anche un mancato gesto di Alessia nei confronti di un importante evento che ha recentemente coinvolto Pausini.

Cos’è accaduto tra Laura Pausini e Alessia Marcuzzi? Gelo tra le due amiche: i segnali

“Laura ha cantato con Robbie Williams alla cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo, e non le ha dedicato neanche mezza storia“, si legge infatti nella segnalazione resa pubblica, sul suo profilo Instagram, da Deianira. Poi conclude: “Per Sinner invece, di storie ne ha fatte diverse. È da un bel po’ che c’è questo silenzio”. La cantante si è esibita infatti alla cerimonia di chiusura della Coppa del mondo per club, ma Marcuzzi non l’ha elogiata in alcun modo, come probabilmente avrebbe fatto se non ci fosse questo gelo tra loro. Una situazione che appare, d’altronde, evidente a molti utenti del web, che ora si domandano cosa sia accaduto davvero tra le due amiche e cosa abbia dunque scaturito questo allontanamento. Nessuna delle due, al momento in cui scriviamo, si è espressa su questi gossip.

