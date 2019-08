Laura Pausini e Biagio Antonacci, Concerto Cagliari/ Scaletta, ultima tappa del tour

Manca poco all’ultima tappa del concerto a Cagliari di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Tra poche ore la coppia chiuderà il “Laura Biagio Stadi Tour 2019” con un evento che movimenterà mezza Sardegna. I prezzi dei biglietti, con cifre di partenza vicine ai cinquanta euro fino ad arrivare agli ottantacinque euro per il pacchetto “Prato Gold Laura Biagio”, non hanno spaventato i fan. Il pacchetto premium, con tanto di braccialetto personalizzato per l’accesso al sottopalco, garantisce anche il pass per godersi lo spettacolo all’interno di un’area riservata con staff dedicato. Il concerto di questa sera a Cagliari salvo imprevisti dell’ultimo minuto inizierà alle ore 21.00; ovviamente è consigliato recarsi all’Arena in largo anticipo, almeno un paio d’ore, per non perdere i posti migliori. Grande curiosità da parte dei fan per la scaletta del concerto, che non dovrebbe subire variazioni rispetto a quella presentata nelle tappe precedenti.

Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci arriva a Cagliari

Il tour di Biagio Antonacci e Laura Pausini continua con la tappa a Cagliari, il primo Agosto, l’ultima del tour estivo. Nelle altre città i due artisti hanno proposto una scaletta provvista di tutti i pezzi più celebri dei due protagonisti. Luca Tommassini è il direttore artistico e ha lavorato duramente per garantire a Biagio Antonacci e a Laura Pausini delle scenografie da urlo durante tutto il tour. Sul palco insieme al duo, la band formata dal direttore musicale per Laura Pausini Paolo Carta (chitarra), dal direttore musicale per Biagio Antonacci Massimo Varini (chitarra), da Placido Salamone (chitarra), Fabio Coppini (tastiere), Gareth Brown (batteria), Roberto Gallinelli (basso), Ernesto Lopez (percussioni) e Yuri Barilaro (tastiere). Inoltre, 4 archi (Giulia Monti, Francesca Musnicki, Caterina Coco, Giulia Sandoli), 4 coristi (Claudia D’Ulisse, David Blank, Gigi Fazio e Roberta Granà) e 9 ballerini. Le coreografie sono di Filippo Ranaldi.

Scaletta e canzoni Laura Pausini e Biagio Antonacci a Cagliari

Laura Pausini e Biagio Antonacci sono pronti ad accendere tutta Cagliari grazie al loro concerto. Ma quali saranno i brani che i due cantanti proporranno sul palco questa sera? Come abbiamo già anticipato la scaletta non dovrebbe discostarsi molto dalle precedenti. Non è da escludere qualche sorpresa o possibili variazioni, certo è che non mancheranno le canzoni più importanti della carriera di entrambi i cantanti. Di seguito la scaletta ufficiale del concerto:

Un’emergenza d’amore / Liberatemi

Resta in ascolto

Non è mai stato subito

Il Coraggio di andare

E.STA.A.TE

Medley Biagio in coppia (Sappi amore mio, Tu sei bella, Le cose che hai amato di più, Non ci facciamo compagnia, Mi fai sentire bene)

Ti penso raramente

Sognami

Una storia che vale

Lato destro del cuore

La Geografia del mio cammino / Le cose che vivi

Medley Laura in coppia (La Solitudine, In assenza di te, Incancellabile, Strani amori, Simili)

Se io, se lei

Pazzo di lei

Buongiorno bell’anima

Se non te / Non ho mai smesso

Frasi a metà

Primavera in anticipo

Se è vero che ci sei

In una stanza quasi rosa

Ritorno ad amare

Convivendo

Laura canta Biagio ( Se tornerai, Sei, L’amore comporta, Ti ricordi perché)

Biagio canta Laura (Ho creduto a me, Il mio sbaglio più grande, Fidati di me)

Non è detto

Quanto tempo e ancora

Vivimi

Come se non fosse stato mai amore

Iris

In questa nostra casa nuova

Non vivo più senza te

Invece no

Tra te e il mare



