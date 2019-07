Laura Pausini e Biagio Antonacci, Concerto Messina/ Scaletta, tutte le info utili

Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci arriva a Messina

Il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci regala un nuovo concerto, oggi 27 luglio 2019, stavolta in quel di Messina allo Stadio San Filippo. Lo show ha visto come protagonista il noto coreografo Luca Tommasini che è stato direttore artistico della tournée. Paolo Carta alla chitarra sarà il direttore musicale dell’artista di Faenza, mentre dall’altra parte per il cantautore milanese troveremo Massimo Varini. Alla chitarra poi ci sarà anche Placido Salamone. Alle tastiere troveremo Fabio Coppini e Yuri Barilaro, con Gareth Brown alla batteria, Roberto Gallinelli al basso ed Ernesto Lopez alle percussioni. Troveremo poi ai quattro archi Giulia Monti, Francesca Musnick, Caterina Coco e Giulia Sandoli; i quattro coristi saranno David Blank, Gigi Fazio, Roberta Granà e Claudia D’Ulisse. Sul palcoscenico troveremo poi ben 9 ballerini. Filippo Ranaldi ne curerà le coreografie.

Cresce la curiosità per il look di Laura Pausini e Biagio Antonacci

In vista del concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Messina c’è grande curiosità anche su quelli che saranno gli abiti indossati dai due. Partiamo dal cantautore meneghino che in questa tournée ha vestito esclusivamente Emporio Armani, con grande classe e un fisico invidiabile. Dall’altra parte invece l’artista di Faenza si è presentata con abiti molto eleganti fatti di proposito per l’evento e studiati su di lei. L’abbiamo vista indossare Alberto Ferretti, Lorenzo Serafini, Fausto Puglisi e Giada Curti tra gli altri. Ha dimostrato anche lei di avere un’eleganza al di sopra della media e nonostante il prestigio degli abiti indossati anche una semplicità da fare invidia. Vedremo come saranno vestiti stasera.

Scaletta e canzoni Laura Pausini e Biagio Antonacci

Laura Pausini e Biagio Antonacci sono pronti a “invadere” lo stadio San Filippo di Messina grazie alla loro musica. Il tour fatto in coppia dai due artisti ha regalato fino a questo momento molte soddisfazioni. Questo perché i due sono riusciti a far confluire l’uno dentro l’altro i loro due stili artistici, che sembravano essere molto lontani ma che in realtà sono sulla stessa lunghezza d’onda. Sarà inoltre una delle ultime occasioni per vedere l’artista di Faenza esibirsi visto che ha già sottolineato che dopo la fine del tour si prenderà due anni di pausa dall’attività musicale. Il cantautore di Milano invece ha già annunciato che sarà per lui il momento di tornare a cantare da solista alla fine di questa entusiasmante esperienza.

Ecco la scaletta ufficiale:

1 Un’emergenza d’amore / Liberatemi

2 Resta in ascolto

3 Non è mai stato subito

4 Il Coraggio di andare

5 E.STA.A.TE

6 Medley Biagio in coppia (Sappi amore mio, Tu sei bella, Le cose che hai amato di più, Non ci facciamo compagnia, Mi fai sentire bene)

7 Ti penso raramente

8 Sognami

9 Una storia che vale

10 Lato destro del cuore

11 La Geografia del mio cammino / Le cose che vivi

12 Medley Laura in coppia (La Solitudine, In assenza di te, Incancellabile, Strani amori, Simili) 13 Se io, se lei

14 Pazzo di lei

15 Buongiorno bell’anima

16 Se non te / Non ho mai smesso

17 Frasi a metà

18 Primavera in anticipo

19 Se è vero che ci sei

20 In una stanza quasi rosa

21 Ritorno ad amare

22 Convivendo

23 Laura canta Biagio ( Se tornerai, Sei, L’amore comporta, Ti ricordi perché)

24 Biagio canta Laura (Ho creduto a me)

25 Il mio sbaglio più grande, Fidati di me)

26 Non è detto

27 Quanto tempo e ancora

28 Vivimi

29 Come se non fosse stato mai amore

30 Iris

31 In questa nostra casa nuova

32 Non vivo più senza te

33 Invece no

34 Tra te e il mare



