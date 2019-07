LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI, CONCERTO TORINO/ 49 brani in scaletta all’Olimpico

Laura Pausini e Biagio Antonacci tornano a cantare sullo stesso palco. Questa volta lo fanno a Torino, allo Stadio Olimpico, per una tappa (la sesta) del loro Laura Biagio Tour 2019. Uno show particolare, fuori dagli schemi, fatto di canzoni, coreografie entusiasmanti e racconti inediti. Musica a parte, i due artisti ripercorreranno le loro rispettive carriere, sempre parallele e a tratti convergenti. Un’amicizia che li ha portati non solo a collaborare nel dietro le quinte (ricordiamo i numerosi testi che lui le ha regalato nel corso degli anni), ma anche davanti. A metterli insieme, anche questa volta, è stato il direttore artistico Luca Tommasini, che ha cercato non di mixare, ma di trovare una quadra tra i loro stili e le loro attitudini. Presenti in scaletta, oltre ai grandi successi da solisti, anche Il coraggio di andare e In questa nostra casa nuova, i brani nati dal sodalizio musicale tra i due cantanti.

La scaletta del concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci

49 le canzoni in scaletta nella tappa di Torino del Laura Biagio Tour. Un’emergenza d’amore/Liberatemi, Resta in ascolto, Non è mai stato subito, Il coraggio di andare, E.sta.a.te, medley Biagio in coppia (Sappi amore mio, Tu sei bella, Le cose che hai amato di più, Non ci facciamo compagnia, Mi fai sentire bene), Ti penso raramente, Sognami, Una storia che vale, Lato destro del cuore, La geografia del mio cammino/Le cose che vivi, Medley Laura in coppia (La solitudine, In assenza di te, Incancellabile, Strani amori, Simili), Se io, se lei, Pazzo di lei, Buongiorno bell’anima, Se non te/Non ho mai smesso, Frasi a metà, Primavera in anticipo, Se è vero che ci sei, In una stanza quasi rosa, Ritorno ad amare, Convivendo, Laura canta Biagio (Se tornerai, Sei, L’amore comporta, Ti ricordi perché), Biagio canta Laura (Ho creduto a me, Il mio sbaglio più grande, Fidati di me), Non è detto, Quanto tempo e ancora, Vivimi, Come se non fosse stato mai amore, Iris, In questa nostra casa nuova, Non vivo più senza te, Invece no, Tra te e il mare.

Laura Pausini e Biagio Antonacci: “Ecco come ci siamo conosciuti”

“Partecipavo al festival nella categoria Big e quando l’ho vista sul palco dell’Ariston, tra gli esordienti, e mi sono ricordato di lei. Era la fanciulla che avevo notato esibirsi con il padre pianista al ristorante Napoleone di Bologna dove mi capitava di cenare con Lucio Dalla”. Così Biagio Antonacci racconta la prima volta che incontrò Laura Pausini. Lo fa in un’intervista a Panorama, poco prima del lancio del tour. “Eseguì benissimo La solitudine“, prosegue, “ma era evidente quanto fosse in un mondo tutto suo, quasi stupita, inconsapevole di quello che le stava succedendo. Così, le mandai un telegramma: ‘Sei la migliore. Trionferai’. E lei: “Non sai quanto mi sono gasata con le amiche per quel telegramma, a quei tempi avevo il tuo poster in camera. In effetti, quella volta a Sanremo ero persa nei miei pensieri di diciottenne per Marco. Continuavo a rimuginare: chissà, magari mi ha visto in televisione e adesso desidera tornare da me… Col senno di poi, considerato che con quel pezzo è decollata la mia carriera, posso dire che lo ringrazio per le corna…”.



