Laura Pausini e Biagio Antonacci/ Video, la coppia resisterà? (Seat Music Awards)

Ci sarà anche la super coppia composta da Laura Pausini e Biagio Antonacci sul palco dei Seat Music Awards, mercoledì 5 giugno 2019 su Rai 1. Due nomi che non hanno bisogno di presentazioni, che rappresentano l’eccellenza della musica leggera in Italia e che soprattutto hanno riscosso, nel corso della loro carriera, successi importantissimi anche al di fuori dei confini nazionali. Tanto che il loro sodalizio promette scintille, visto che Laura e Biagio hanno deciso di affrontare insieme un tour negli stadi che toccherà tutte le maggiori città italiane. Si comincerà il prossimo 26 giugno a Bari presso lo stadio San Nicola, quindi il 29 giugno i due sbarcheranno nella Capitale allo Stadio Olimpico. Poi a seguire doppia data 4 e il 5 luglio a San Siro a Milano, quindi il ‘Franchi’ di Firenze l’8 luglio e ancora quattro giorni dopo lo Stadio Dall’Ara di Bologna. Il 17 luglio toccherà allo Stadio Olimpico Grande Torino, poi fino alla fine del mese Padova, Pescara, Messina e la chiusura il prossimo agosto nell’unica data fuori da uno stadio, alla Fiera di Cagliari scelta vista la minore capienza della Sardegna Arena. Tra i grandi successi c’è sicuramente da nominare “In questa nostra casa nuova”.

Laura Pausini e Biagio Antonacci, Seat Music Awards: un tour attesissimo

Un tour attesissimo perché vedrà dunque affiancati due mostri sacri della musica italiana come Laura Pausini e Biagio Antonacci. Quello ai Seat Music Awards sarà solo un assaggio con Laura Pausini e Biagio Antonacci che duetteranno in un grande successo per parte, ‘Un’emergenza d’amore’ per quanto riguarda la cantante romagnola e ‘Liberatemi’ per quanto concerne il cantautore milanese. Ma la scaletta prevista per il tour Laura/Biagio farà leccare i baffi ai fans, che potranno ripercorrere una carriera per entrambi lunga e ricchissima di soddisfazioni, da quando Biagio Antonacci aveva iniziato come percussionista e batterista, mentre Laura Pausini si era fatta scoprire giovanissima con la vittoria a Sanremo con ‘La Solitudine’, brano divenuto in breve tempo uno dei più famosi della musica leggera italiana.

La carriera dei due artisti

La carriera di Laura Pausini e Biagio Antonacci dagli inizi nei primi anni Novanta ha preso il via in maniera inarrestabile, e i due hanno riscosso un successo mondiale, radicato soprattutto nei paesi dell’America Latina che hanno sempre tributato grandissimo affetto alle due star musicali italiane. Al di là di una stima reciproca, prima di questa estate non c’era però mai stata alcuna affinità diretta tra i due: ma in questi ultimi anni, a partire dall’esperimento condotto da Gianni Morandi e Claudio Baglioni con il tour ‘Capitani Coraggiori’, diverse star della musica italiana hanno compreso come una collaborazione sul palco possa far nascere spettacoli live indimenticabili. Dai tempi di ‘Banana Republic’, quando Francesco De Gregori si trovò a collaborare con Lucio Dalla, progetti di questo tipo vengono portati avanti con successo e il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci sembra potenzialmente in grado di poter far rivivere altri momenti memorabili. L’appuntamento dei Seat Music Awards può essere considerata una sorta di ‘data zero’ da non perdere.

Il video di “In questa nostra casa nuova” di Laura Pausini e Biagio Antonacci





© RIPRODUZIONE RISERVATA