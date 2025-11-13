Laura Pausini verso Sanremo 2026 con Carlo Conti, ma spunta la condizione che blocca le trattative.

Laura Pausini conduce Sanremo insieme a Carlo Conti? Nelle ultime ore è spuntata una nuova notizia riguardo a Sanremo 2026. La cantante, vincitrice nel 1993 con il capolavoro de “La solitudine“, ha fatto doppietta come BIG anche l’anno dopo quando invece si è esibita con Strani Amori. E poi, per tanti anni l’abbiamo vista salire sul palco dell’Ariston, sempre piena di sorprese e carisma.

Ma torniamo a noi e al tanto atteso Sanremo 2026. Mancano solo due settimane al famoso annuncio di Carlo Conti al Tg1, dove il conduttore annuncerà tutti i cantanti uno per uno, e non solo, come spesso capita romperà il silenzio su chi lo affiancherà nella presentazione del Festival. Intanto, ecco che spuntano i nomi dei possibili co-conduttori. Si parla molto di Andrea Delogu, di Vanessa Incontrada e tante altre del mondo dello spettacolo, ma il nome che ci fa sognare oggi è quello di Laura Pausini.

Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026? La risposta

Sul settimanale Oggi è stato Alberto Dandolo a fare il nome di Laura Pausini, svelando che potrebbe essere lei la co-conduttrice di Sanremo 2026 assieme a Carlo Conti, anche se la cantante avrebbe posto una condizione ben precisa, andiamo a vedere quale: “La condizione per condurre il Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti? Essere l’unica donna con questo ruolo a salire sul palco dell’Ariston“, ha riportato Dandolo, “Sarebbe questa la richiesta avanzata dall’artista internazionale per partecipare alla prossima edizione della kermesse canora più importante del Paese. La condizione posta dalla cantante romagnola potrebbe rallentare le trattative con Carlo Conti”.

Oltre a Laura Pausini, finita di recente al centro del gossip per la morte dello zio Ettore, sul palco dell’Ariston potremmo vedere anche Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Proprio quest’ultimo ha accennato la possibilità di inserirsi come comico nel festival: “Per la prossima edizione chi lo sa, può essere che un salto lo faremo”, ha svelato, “Adesso però Carlo Conti è occupatissimo con il cast e sta pensando ai cantanti da scegliere e non ha avuto modo di valutare i conduttori”