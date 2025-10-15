Laura Pausini e Gianluca Grignani stanno vivendo un periodo di grande tensione dopo lo scontro per la canzone Destinazione Paradiso

Dalla polemica per Destinazione Paradiso alla diffida, con possibili conseguenze legali per Laura Pausini. Gianluca Grignani tira dritto nei confronti della cantante romagnola, esortandola a non stravolgere il senso del suo brano per eccellenza, a cui la Pausini avrebbe “cambiato” il significato. “Mi dispiace, ma sono stato costretto a farlo”, ha detto Gianluca Grignani stando a quanto riportato poche settimane fa dal quotidiano Il Messaggero.

Le modifiche che l’artista romagnola avrebbe apportato al brano non sono affatto piaciute a Gianluca Grignani, che non ci ha pensato due volte ad esprimere il suo dissenso dopo le ultime esibizioni della Pausini. Insomma, tira aria di tempesta tra l’artista romagnola e Grignani, ormai da diverse settimane. Una polemica che ha lasciato di sasso pure i fan, che mai avrebbero immaginato una querelle così intensa e avvelenata.

Laura Pausini e Gianluca Grignani rischiano di finire per vie legali?

Gianluca Grignani, dal canto suo, aveva già da tempo chiesto alla Pausini di specificare la paternità di Destinazione Paradiso, con un battibecco nato sui social e poi risoltosi in maniera apparentemente serena. Fino alla pubblicazione della cover, ovviamente, in cui la Pausini ha ribaltato la prospettiva del protagonista, ad insaputa del collega.

“Non mi ha fatto ascoltare il brano. Così mi sono reso delle modifiche solamente grazie alle segnalazioni dei fan”, ha tuonato il cantautore milanese sempre ai microfoni de Il Messaggero. Ora lo scontro rischia di espandersi in tribunale, con l’autore di Destinazione Paradiso che avrebbe dato mandato ai suoi legali di inviare una lettera di diffida alla celebre cantante romagnola. Siamo all’epilogo dello scontro o è solo l’inizio di un nuovo capitolo?

