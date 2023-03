Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati/ “Abbiamo detto sì”: le prime foto…

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati

La notizia era nell’aria ma non si conosceva la data e il luogo dell’evento, almeno fino ad oggi perchè Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati e sono ufficialmente marito e moglie. Ad annunciare il matrimonio, dopo aver pronunciato il fatidico sì, è stata la Pausini che, sui propri canali social, ha pubblicato le prime foto delle nozze in cui appare raggiante e super felice. Paolo Carta, elegantissimo, sorride accanto alla moglie che, per il grande giorno, ha scelto di indossare un abito bianco.

Con il bouquet tra le mani, il velo e un super sorriso, la Pausini tiene la mano al marito mentre al mondo annuncia: “Abbiamo detto sì”, scrivendolo in diverse lingue per condividere la sua immensa gioia con i fan sparsi in tutto il mondo. Tra le storie del suo profilo Instagram, poi, la Pausini ha svelato ulteriori dettagli della cerimonia.

Laura Pausini e Paolo Carta: i dettagli del matrimonio

Ad accompagnare all’altare Laura Pausini è stato l’amatissimo papà come mostra una foto condivisa tra le storie di Instagram dalla cantante. La damigella, invece, è stata la figlia Paola che ha partecipato con gioia al giorno più bello e ricco d’amore dei suoi genitori. In un’altra foto, invece, la Pausini ha mostrato le fedi, molto semplici, scelte da lei e dal marito.

La Pausini e Paolo Carta stanno insieme da circa vent’anni e, insieme, condividono non solo la vita privata, ma anche quella professionale. La coppia aveva deciso di sposarsi qualche tempo fa ma ora è tutto vero. Le nozze sono diventate realtà dopo che il settimanale DiPiù aveva scovato le pubblicazioni affisse in Comune a Roma.

Abbiamo detto “Sì" ❤️

Hemos dicho “Sí" ❤️

We said “I do” ❤️

Disemmos “Sim" ❤️

Nous avons dit “Oui" ❤️ pic.twitter.com/Erj7MxUWKr — Laura Pausini (@LauraPausini) March 22, 2023













