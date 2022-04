Laura Pausini felice di aver perso l’Oscar/ “C’entra mia figlia. Ho paura di..”

Laura Pausini presenta il film Piacere di conoscerti, un progetto Amazon Prime Video

Alla vigilia del rilascio di Piacere di conoscerti, documentary-film autobiografico, Laura Pausini torna a raccontarsi a tutto tondo in un’intervista esclusiva concessa a Vanity fair, dove in particolare parla del suo nuovo progetto in arrivo. Il film – in uscita il 7 aprile sulla piattaforma Amazon Prime video- parla di vita e realizzazione nella carriera artistica della cantante emiliana, delineando “l’altra faccia della medaglia” – oltre a quella segnata dal successo conseguito negli anni, nell’industria musicale- di Laura Pausini. Il piano B a cui lei sarebbe ricorsa, qualora il successo per l’artista non fosse mai arrivato, a dispetto di quanto le accadeva con la vittoria del primo Festival di Sanremo che conseguiva con il brano La solitudine, nel lontano 1993.

«C’era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante. È da quando ho vinto Sanremo nel 1993 con La solitudine che mi domando come sarebbe stata la mia vita se quella sera tutto fosse andato diversamente. È arrivato il momento di scoprirlo», fa sapere la cantante incalzata dal magazine sul film, reduce da un’apparizione da special guest a Sanremo 2022, occasione in cui ha presentato in anteprima assoluta il singolo, Scatola. Raccontandosi a tutto tondo come artista e persona, in vista del lancio del film autobiografico, quindi, Laura Pausini non nasconde che Piacere di conoscerti «vorrebbe avere la presunzione di spiegare che la realizzazione personale non passa dal successo».

«Io non sognavo di diventare famosa -aggiunge, poi, la cantante de La Solitudine nonché una tra gli artisti italiani più amati su scala globale, Laura Pausini-. Desideravo fare pianobar in quanto femmina, perché all’epoca in Romagna si esibivano solo gli uomini. E invece oggi pare che gli unici obiettivi contemplati siano soldi e fama. È la motivazione la chiave. Io ero motivata a cantare Destinazione paradiso a San Siro come nei locali a Faenza». Lei quindi palesa di non aver mai mirato al successo, tant’è vero che quando le è capitata l’occasione di perdere il titolo di “Best Original Song agli Oscar 2021” ha esultato per una paura maturata come donna e mamma della primogenita avuta da Paolo Carta: «Dopo il Golden Globe, con l’Italia in ginocchio per il Covid, mia figlia mi ha detto: “Non sono brava come te!””. “La paura di essere troppo ingombrante per lei è esplosa -conclude la reginadella musica made in Italy nel mondo -. Ho sperato davvero di non vincere l’Oscar, e quando è successo ho gioito, mentre Diane Warren, l’autrice di “Io sì (Seen) ” (con cui lei era candidata agli Oscar per la categoria Best Original Song. ndr), seduta al tavolo lì con me, si è arrabbiata, non capiva. Era l’unico modo per poter insegnare a Paola il fallimento e aggiungerlo ai messaggi di Piacere di conoscerti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

In occasione dell’intervista concessa a Vanity fair, inoltre, Laura Pausini rilascia anche delle dichiarazioni sui progetti familiari in agenda rispetto alla promessa di nozze che la vincola a Paolo Carta: “ Il matrimonio tra i due genitori vip è stato rinviato nel 2021, a causa della pandemia di Coronavirus: Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid… Dobbiamo trovare una nuova data”. Nel frattempo, l’attende il debutto da conduttrice all’evento più atteso del momento, ovvero L’Eurovision Song contest, che condurrà insieme a Mika e Alessandro Cattelan dal 10 al 14 maggio 2022 e dove l’Italia sarà rappresentata dal duo Blanco e Mahmood.

Nel frattempo, la cantante condivide su Instagram alcuni post sulla premiere del suo film Piacere di Conoscerti (rilasciato in 240 location), tenutasi a Roma.

“La premiere di Laura Pausini – Piacere di Conoscerti a Roma è stata una grande festa che custodirò nella mia scatola dei ricordi per sempre. Ringrazio tutte le persone che ci sono state dall’inizio e che erano con me anche questa sera, io non vi ho dimenticato… Lo spettacolo non è ancora finito!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)













