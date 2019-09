Laura Pausini, hackerato profilo Instagram/ “Regalo iPhone XS, auto e gift card…”

Giornata di annunci e di regali da parte di Laura Pausini ai suoi fan? Ebbene no. Proprio poco fa sul profilo Instagram della cantante è apparso un annuncio e una serie di storie in cui si parla di iPhone XS in regalo insieme ad una serie di auto e di gift card e in molti, quasi in mille, hanno subito messo mi piace alla foto. La verità è che non c’è alcun regalo e che non è stata Laura Pausini a lanciare questa campagna né per amore dei suoi fan e né per pubblicità, ma solo perché è finita vittima di un hacker. Il profilo Instagram della cantante è stato hackerato e chi sta accedendo in questi ultimi minuti si ritrova davanti non solo l’annuncio di tutta questa merce in regalo ma anche il link al sito dove registrarsi e richiederli “prima che vadano a ruba”. Una vera e propria truffa che Laura Pausini e il suo staff stanno cercando di arginare.

LAURA PAUSINI, PROFILO INSTAGRAM HACKERATO

In particolare, per chi non si fosse ancora accorto della cosa accedendo ad Instagram, lo staff della cantante ha pensato bene di usare Twitter e Facebook per annunciarlo scrivendo: “Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile. Instagram profile has been hacked. We are trying to fix it. LPSTAFF“. In molti hanno ironizzato sulla casa lasciando intendere di aver creduto al regalo degli iPhone e non solo, mentre altri sono in crisi per paura che foto e video di concerti e tour possano essere cancellati per sempre. Al momento lo staff non ha fatto sapere altro ma su Instagram le foto continuano ad essere proprio legate a questi fantomatici regali. I fan ci stanno cascando? Lo staff di Laura Pausini spera proprio di no.

