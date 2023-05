Laura Pausini: “Ho deciso di devolvere il mio cachet..”/Il gesto per l’Emilia Romagna

Laura Pausini supporta l’Emilia Romagna: il gesto inaspettato

Laura Pausini torna al centro dell’attenzione mediatica, per un gesto di solidarietà e amore verso l’Emilia Romagna. La regione di appartenenza della cantante italiana di fama internazionale é da giorni al centro dei continui aggiornamenti di cronaca, relativi all’emergenza maltempo abbattutasi sull’Italia, registrando – tra i danni – oltre 15mila sfollati e una moltitudine di edifici allagati, in diversi centri. E al thread del “buon esempio” lanciato online dall’ex Amici 22, Cricca, con le immagini in circolo via social del cantautore che si adopera come volontario ai aiuto al pronto intervento sul territorio della regione colpita dall’alluvione, ora si aggiunge anche Laura Pausini.

La cantante di La solitudine non solo si mobilita in un invito social alle donazioni da devolversi, in particolare alla Croce rossa Italiana, in aiuto alla popolazione colpita dall’alluvione in Emilia Romagna. Sensibilizza il popolo del web, rispetto al dramma della regione di appartenenza, anche mostrando il disastro subito dalla sede del suo fanclub, posizionato a Solarolo, la sua amata terra. Ma non é tutto. In queste ore, la cantante di Solarolo lancia online l’annuncio della destinazione dell’intero cachet delle date di concerto che l’attendono a Venezia, a beneficio dell’Emilia Romagna, e in aiuto ai corregionali per la risoluzione dei problemi che affliggono la regione in seguito alla calamità naturale.

I concerti-evento sono previsti il 30 giugno, l’1 e il 2 luglio in Piazza San Marco) e diventano benefici, in aiuto ad alcuni comuni della Romagna colpiti dall’alluvione. In particolare la cantante sceglie di destinare gli incassi veneti a Solarolo, Faenza (dove è nata) e Castelbolognese (dove vivono i suoi genitori). Così come si apprende dall’annesso annuncio diramato online dall’artista.

Laura Pausini: ha il via il tour benefico

“Ciao a tutti -esordisce la popstar nel messaggio dell’annuncio diramato via social -, come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano. Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie Instagram con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie. Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia”. Il ritorno live sul palco, dopo 4 anni di pausa, é per Laura Pausini un’occasione per mettere la voce al servizio della sua gente, con cui condivide l’amore per l’Emilia Romagna : “La “Romagna è in fiore” anche in mezzo al fango. Chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare. Sono con voi, con il cuore a forma di Romagna”.

