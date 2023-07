Laura Pausini, concerto a Venezia 1 e 2 luglio 2023: scaletta canzoni/ Ricavato devoluto in beneficienza

Laura Pausini, primo concerto a Venezia sotto la pioggia

Laura Pausini, ieri, venerdì sera 30 giugno in Piazza San Marco a Venezia si è esibita per la prima di tre date tutte sold out. Non solo un po’ di pioggia, ma persino l’acqua alta a bagnare questo primo concerto, per la gioia dei tantissimi fan di Laura Pausini arrivati da fuori dal Veneto per assistere alla prima data del tour mondiale. Fan a piedi nudi, chi con i sandali e chi indossando dei sacchetti di nylon intorno alle scarpe, l’importante è esserci. Poco male se, inoltre, nel mentre scende anche un po’ di pioggia. Tutti seduti di fronte al palco allestito dal lato opposto alla Basilica. Una grande clessidra attorniata da sei colonne, che stringono i tre maxi schermi, pronti ad accendersi di musica. Dopo il primo concerto di ieri sera, Laura Pausini sarà protagonista in piazza San Marco anche l’1 e il 2 luglio.

Un trittico di appuntamenti che preparano Pausini per il grande tour invernale, che comincerà a Rimini il prossimo 9 dicembre, attraversando l’Italia intera, e fermandosi a Torino per l’ultima data, il 13 gennaio 2024. Sul palco potremmo ascoltare anche ‘Io sì’, canzone vincitrice del Golden Globe e parte della colonna sonora del film ‘The life ahead’, ma anche i successi del passato come ‘La solitudine’ e ‘Vivimi senza paura’.

Laura Pausini, i ricavati dei concerti devoluti in beneficienza

I ricavati dei tre live di Laura Pausini a Venezia, saranno devoluti in beneficenza ai paesi colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, come dichiarato dalla stessa cantante: “Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che più sono stati colpiti da questa tragedia. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente”.

Di seguito, le canzoni nel possibile ordine d’esecuzione, seguendo la scaletta di Campovolo 2022: La solitudine; Strani amori; Incancellabile; E ritorno da te; Medley romantico ( Non è detto, Lato destro del cuore, Non ho mai smesso, In assenza di te); Io sì (Seen); Vivimi; Tra te e il mare; Sorella terra; Un buon inizio; Medley rock (Frasi a metà, Io canto, Un’emergenza d’amore); Medley personale (Celeste, Il nostro amore quotidiano, Davanti a noi); E.STA.A.TE; Come se non fosse stato mai amore; Invece no; Resta in ascolto; Primavera in anticipo; Scatola; Le cose che vivi; Medley 2000 (Limpido, Surrender, Con la musica alla radio); Benvenuto; Simili; Il primo passo sulla luna.

Laura Pausini, una delle regine della musica italiana è ritornata, quindi, con una tournée in Italia: l’ultima era stata nel 2018 per la presentazione del suo ultimo album ufficiale Fatti sentire. Dopo il trittico di date a Venezia, Laura Pausini sarà in concerto in Spagna a Siviglia il 21 ed il 22 luglio. Poi, l’artista si esibirà a partire dall’8 dicembre in Italia a Rimini. Il 12 e 13 dicembre sarà a Roma al Palazzo dello Sport; il 19 dicembre Laura Pausini sarà in concerto a Mantova; tre giorni dopo al Nelson Mandela Forum di Firenze. Successivamente Laura Pausini si esibirà ad Eboli prima della doppia data di Bari al Pala Florio il 29 ed il 30 dicembre.

Il 2024 di Laura Pausini si aprirà a Padova il 6 gennaio e proseguirà a Bologna alla Unipol Arena il 9. Successivamente l’artista sarà in concerto il 12 gennaio a Torino al Pala Alpitour; il 15 gennaio a Bolzano e, infine, concluderà il tour al Mediolanum Forum di Milano il 17 e 18 gennaio con due date. Sarà un inizio di 2024 molto intenso per Laura Pausini. Dopo le date italiane, la cantante si esibirà dapprima in Europa, poi in Sudamerica e, infine negli Stati Uniti, tutto questo fino ad aprile.











