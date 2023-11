Laura Pausini, la figlia la punzecchia: “Non ho capito se sei famosa o no…”/ Il retroscena clamoroso

Laura Pausini si racconta senza filtri: la menzione della figlia Paola Carta é inaspettata

Nel mezzo della promozione del nuovo album Anime Parallele, Laura Pausini torna a raccontarsi e svela la critica mossa sul suo conto dalla figlia Paola. Oltre alle dichiarazioni rilasciate sul retroscena del trascorso in America in un confronto artistico e personale con Britney Spears, Laura Pausini non nasconde di ricevere una sentenza dura da parte della figlia di dieci anni che porta il nome del papà musicista Paolo Carta al femminile, Paola Carta.

Intervistata da Manola Moslehi in un intervento concesso ai microfoni di Radio Italia, la cantante di Solarolo racconta l’aneddoto divertente sulla figlia Paola, che da buona intenditrice-fruitrice di musica, piattaforme e classifiche musicali , darebbe alla mamma d’arte della portatrice di “flop”: «Adesso che è un po’ più grande e vede i numeri, gli streaming, queste cose qui, mi fa: “Mamma, stai andando malissimo”», fa sapere Laura Pausini tra il serio e il faceto e la sana autoironia che unita alla spontaneità la contraddistinguono tra le dive nel mondo della musica.

Paola Carta punge la mamma d’arte, Laura Pausini: il botta e risposta sulla fama

Ma non é tutto. Perché, inoltre Paola Carta punzecchia la madre cantautrice italiana di influenza internazionale con un importante seguito nel resto d’Europa e in America latina, chiedendo se l’Intervistata sia così popolare come si pensi: «Mi chiede: “Non ho capito se sei famosa o no”-aggiunge Laura Pausini, che quindi ironizza-. Secondo voi come glielo dico? Vado lì e le dico “sì, sono famosa, sono la divina”. Non manca, quindi, la mention dell’uomo con cui ha raggiunto la maternità: “Le dico di chiedere al padre”.

E mentre il figlio Holden di Paolo Carta é in corsa tra i talenti cantautori in corsa al talent show sul canto e il ballo di Amici 23, reduce dal rilascio del nuovo album “Anime parallele”, Laura Pausini svela a mezzo stampa il retroscena della fuga dall’America alla mention di Britney Spears…











