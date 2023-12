Laura Pausini, la toccante dedica per i figli di suo marito Paolo Carta/ “Sarò sempre al vostro fianco!”

Laura Pausini commuove i fan alla “prima” del suo prossimo tour mondiale

Una nuova stagione all’insegna dell’amore per la musica è iniziata per Laura Pausini; la cantante ha debuttato ieri a Roma con la prima di 4 tappe che daranno avvio al suo nuovo tour mondiale. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, la cantante ha approfittato dell’attenzione delle migliaia di fan presenti per raccontarsi dal punto di vista dell’amore, della quotidianità, dedicando un pensiero toccante a suo marito Paolo Carta ed ai figli: Paola, Jacopo, Jader e Holden. “È stato semplice assomigliarci dal primo giorno che ci siamo trovati, capiti, incontrati. Questa canzone che vi ho appena cantato, racconta di come la nostra famiglia si stava formando e crescendo insieme a delle persone che amo tantissimo che sono i figli di Paolo”.

Inizia così il toccante discorso di Laura Pausini – riportato dal portale – durante il concerto di ieri a Roma che sancisce l’inizio del suo prossimo tour mondiale. La cantante ha poi aggiunto, riferendosi in particolare ai figli di suo marito Paolo Carta: “…È stato bellissimo crescere questi ultimi 18 anni vicino a voi, vedervi diventare uomini, vedervi crescere e mi dispiace che le persone che prendono il ruolo che ho preso io si chiamino ‘matrigne’, è un nome brutto, io sono una persona della vostra vita che non vuole fare la vostra mamma, ma vuole essere al vostro fianco e vedervi realizzare i vostri sogni”

Le parole di Laura Pausini durante il concerto a Roma di ieri sera sono arrivate come un fiume di emozioni. La cantante ha proseguito in maniera toccante, trattenendo a fatica l’emozione: “… Quando non tornavate di notte però voglio dirvi che avete visto da subito che l’amore tra me e vostro padre era molto grande e sincero, ci ha portato insieme qui dopo 18 anni e questo è vero non aveva bisogno di un documento, abbiamo sempre pensato di essere felici così, che andava bene così, poi un giorno è arrivata vostra sorella Paola e ha detto: ‘Perché non siete sposati?’”.

Arrivando alla conclusione del suo commovente discorso – riportato da Il fatto Quotidiano – dedicato ai suoi figli e quelli di suo marito Paolo Carta, Laura Pausini ha speso ulteriori parole nel merito del grande passo compiuto con il musicista lo scorso mese di marzo dopo 18 anni di amore puro e viscerale. “Non vi ho mai nascosto che non avrei voluto sposarmi fino a quando tutte le persone che si amano non avessero il nostro stesso diritto, ecco perché abbiamo aspettato così tanto ed ecco perché io e Paolo abbiamo deciso di sposarci adesso firmando dei documenti che sono uguali a quelli che tutte le persone che si amano hanno firmato come noi”.











