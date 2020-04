Laura Pausini/ L’artista è tornata a scrivere, nuovo album dopo quello del 2018?

Pubblicità

Laura Pausini è la protagonista assoluta del programma televisivo che andrà in onda sul canale Rai 1 intitolato “Stasera… Laura! Ho creduto in un sogno” Ecco tutto ciò che c’è da sapere in merito alla cantante italiana nell’ultimo periodo. L’artista è uno dei volti noti della musica italiana. Tuttavia, l’artista è da un po’ che non rilascia nuovi album oppure nuove canzoni. Difatti, i fan sanno bene che l’ultimo lavoro della bella cantautrice risale addirittura all’anno 2018. Ad ogni modo, la Pausini non si è totalmente fermata in ambito musicale e continua a prestare la sua voce per cover speciali e collaborazioni con altri artisti. Ad esempio, negli ultimi tempi sui social si è cimentata in una cover particolare e simpatica della canzone Good Times di Ghali. Inoltre, sembra essere arrivata la conferma che stia preparando un nuovo album e sia tornata a scrivere nuove canzoni. Chissà, forse in questo periodo di quarantena la Pausini riuscirà a trovare l’ispirazione che gli manca e quando tutto questo sarà passato si potrà mettere a lavoro per regalare un altro album agli amanti della musica italiana.

Laura Pausini, un consiglio sul Coroanvirus

Laura Pausini fa spesso parlare di sé sui giornali, ma non in ottica negativa. Approfittando di questo periodo di quarantena ed isolamento, la cantante ha deciso di dare un consiglio personale a tutti coloro che stanno soffrendo a causa della pandemia globale causata dal COVID-19. Difatti, la Pausini ha detto di stare vicino ai propri figli piccoli in questo momento e di badare a loro magari leggendo anche la favola della buonanotte. Ma non si è fermata qua. Il suggerimento pratico è arrivato quando sul suo profilo Instagram ha fotografato il libro intitolato Tutti i Colori della Vita ed ha consigliato a chiunque abbia figli di leggerlo prima che i piccoli vadano a dormire. Insomma, Laura Pausini si sta facendo davvero amare in questo periodo, perché sottolinea l’importanza della famiglia in un periodo così difficile per chiunque.

La sua carriera

Laura Pausini è un colosso della musica italiana, ormai conosciuta non solo nella penisola ma nel resto del mondo. La ragazza originaria di Faenza e dalla voce potente e portentosa, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel 1993, lanciando sul mercato l’album intitolato Laura Pausini. Nel corso del tempo ha svolto numerose collaborazioni e lavori personali, registrando 13 album in studio e vendendo centinaia di dischi. Tra le sue canzoni più famose occorre ricordare Non c’è, Tra te e il Mare, Io Canto, Le Cose Che Vivi e Strani Amori.



