Laura Pausini, l’omaggio a Sanremo censurato all’Eurovision 2022/ Lei canta e la Rai…

Laura Pausini e l’omaggio a Sanremo

Laura Pausini ha cominciato la propria carriera sul palco del Festival di Sanremo portando la vittoria a casa nel 1993, trionfando nella sezione Novità con il brano La solitudine che ha regalato alla cantante un successo mondiale che, nel corso degli anni, è diventato sempre più grande. Padrona di casa dell‘Eurovision 2022 con Alessandro Cattelan e Mika, la Pausini ha così voluto omaggiare proprio il Festival di Sanremo che ha dato il via alla sua straordinaria carriera. Un omaggio che, però, il pubblico di Raiuno non ha potuto guardare,

I tempi dell’Eurovision sono molto ristretti. Le due semifinali, trasmesse martedì 10 e giovedì 12 maggio, infatti, si sono concluse alle 23 al punto che, i telespettatori italiani, su Twitter, hanno sottolineato di non essere abituati a programmi che si concludono prima della mezzanotte. A causa dei tempi, così, non tutto ciò che accade nel Pala Alpitour di Torino viene trasmessa da Raiuno ed è quello che è accaduto con l’omaggio a Sanremo.

Laura Pausini canta la sigla di Sanremo, ma Raiuno non trasmette il momento

Per omaggiare il Festival di Sanremo, Laura Pausini ha intonato la sigla della kermesse musicale. Il momento, però, non è stato trasmesso da Raiuno e le persone in quel momento sintonizzate sulla prima rete della Rai non hanno visto nulla. A godere dell’omaggio che la Pausini ha fatto a Sanremo sono stati i telespettatori di Raiplay che trasmette integralmente la diretta dal Pala Alpitour di Torino e le persone presenti nell’impianto in cui si sta svolgendo l’evento.

Per la finalissima dell’Eurovision 2022 in programma sabato 14 maggio e che vedrà come ospiti speciali i Maneskin che presenteranno il nuovo singolo “Supermodel”, sarà trasmesso ogni momento?

