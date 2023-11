Laura Pausini: “Mai schierata politicamente”/ “Paolo Carta? Sono gelosa di mio marito”

Laura Pausini presenta il nuovo disco e ribadisce: “Mai schierata politicamente”

Laura Pausini in occasione del lancio del suo nuovo disco Anime Parallele ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. E tra una domanda ed un’altra, la cantante dell’Emilia Romagna ha voluto mettere a tacere alcune polemiche che l’hanno investita nei mesi scorsi. Nel dettaglio mesi fa ospite in un programma spagnolo si era rifiutata di cantare Bella Ciao e le era valso feroci polemiche sui social. All’epoca ammise di non essere schierata politicamente e adesso nell’intervista è tornata sul punto: “Da quando faccio questo mestiere non mi sono mai schierata politicamente, non ne sono in grado, non capisco tante cose.”

Laura Pausini se da un lato non ha mai voluto schierarsi politicamente in maniera pubblica, dall’altra ha sempre voluto accendere i riflettori e prendere posizione sui diritti umani. Sempre durante l’intervista, infatti, ha rivelato: “Sui diritti umani faccio canzoni. Sono l’unica cosa importante. Canto e scrivo quello che sento.” E scrivere e cantare su ciò che segue e sente le ha portato bene perché in trent’anni di carriera ha girato il mondo, venduto 70 milioni di dischi ed una star internazionale.

Laura Pausini, carriera e successo a parte, da anni è al fianco del musicista Paolo Carta. I due si sono sposati nel 2018 ed hanno una figlia Paola, chiamata così perché è un nome che unisce le iniziali dei due genitori. Durante l’intervista a La Repubblica la cantante ha rivelato di essere molto legata alle radici e soprattutto alla sua famiglia. E proprio sul marito Paolo Carta ha confessato: “Tra noi c’è amore, passione, fiducia e rispetto delle libertà reciproche. Gelosa? I primi anni molto…oddio sono gelosa anche ogg se qualcuno lo guarda in maniera ammiccante.”

Laura Pausini nell’album Anime Parallele ha inserito una sorpresa, nella canzone Dimora Naturale, infatti, c’è un inedito duetto con la figlia Paola. La cantante ha raccontato che una notte stava registrando il brano e la figlia è scesa per ascoltarla, poi ha insistito per cantare e quindi nel ritornello si sono registrate le due voci. Aveva deciso di tenerla per se ma alla fine convinta dal manager l’ha inserita nel disco.











