Laura Pausini “Mi ritiro per due anni”/ Annuncio choc: “Ora mi devo fermare”

Laura Pausini si prenderà una pausa di due anni dalla musica. La cantante, attualmente sui palchi italiani con Biagio Antonacci, ha annunciato la sua decisione proprio al margine della presentazione del tour con l’amico e collega. Come riporta tra gli altri Sky Tg 24, la Pausini ha ammesso di voler prendere del tempo per se stessa: “Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un attimo fermare”. La decisione è presa ed è definitiva: Laura Pausini, alla fine di questo tour che la vedrà impegnato sino ad agosto, lascia la musica per qualche anno. D’altronde, la cantante è stata particolarmente attiva nell’ultimo periodo e in tutto il mondo. Ma, soprattutto, ha macinato un successo dopo l’altro.

LAURA PAUSINI LASCIA LA MUSICA PER DUE ANNI: PERCHÈ?

Nel 2013 Laura Pausini ha festeggiato vent’anni di carriera e lo ha fatto pubblicando l’album “20 – The Greatest Hits”. Da qui l’inizio di un tour che l’ha vista muoversi ed esibirsi in tutto il mondo. Nel 2015 è poi uscito “Simili” e via con un’altra tournée negli stadi. All’alba di un nuovo successo con l’ultimo album e di un tour appena iniziato, la Pausini annuncia il ritiro per due anni. Le motivazione che l’hanno spinta a prendersi una pausa non si conoscono ma sono intuibili. È molto probabile che l’artista voglia prendersi un periodo per se stessa ma, soprattutto, per la sua famiglia. D’altronde, in un post del 19 giugno, Laura Pausini ha ammesso il suo dispiacere dopo essersi persa la recita scolastica della figlia, proprio a causa dei tanti impegni lavorativi.

