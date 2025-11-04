Laura Pausini: morte zio Ettore, cugina Sabrina attacca: "Non li voglio funerale...Parentela solo su carta", sfogo durissimo

Laura Pausini attaccata dalla cugina Sabrina: “Quella parte di parentado non la voglio al funerale”

Nelle scorse ore Laura Pausini è stata colpita da un gravissimo lutto, lo zio Ettore è morto in un incidente stradale falciato da un pirata della strada mentre si trovava in bici. Per il 78enne i soccorsi si sono rivelati inutili e non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. La notizia della morte dell’uomo è stata ripresa da tutti i siti e i giornali ed il nome dell’uomo è stato accostato a quello della cantante. Di tale accostamento, tuttavia, non è fiera Sabrina Pausini, figlia di Ettore e cugina di Laura che si è lasciata andare ad un durissimo sfogo sui social.

Stando a quanto riportano alcuni siti come La Repubblica e Il Messaggero, la cugina di Laura Pausini, Sabrina ci ha tenuto a precisare sui social che i rapporti con la cugina e gli altri familiari sono tutt’altro che idilliaci: «A chi ha sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta».



Laura Pausini e la morte dello zio Ettore: il durissimo sfogo della cugina Sabrina

In passato Laura Pausini aveva commentato la guarigione dello zio Ettore, fratello del padre Fabrizio dedicandogli parole di stima e affetto sui social: «Mio zio è un vero campione. Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito zio. Ti voglio bene». Proprio per questo, il silenzio della cantante sulla tragica morte dello zio è ancora più assordante. Comprensibile il dolore di Sabrina che dopo aver perso la mamma da giovane adesso dovrà fare i conti con un altro terribile lutto. E proprio all’investitore la donna ha riservato lo sfogo più duro: “Era mio padre e me l’hanno ammazzato così, voglio vederlo in faccia quell’assassino.”