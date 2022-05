Laura Pausini multata all’Eurovision 2022 per il “porca vacca”?/ Spunta indiscrezione

Laura Pausini e la gaffe per il “porca vacca”

Laura Pausini è il volto femminile dell’Eurovision 2022. La cantante, sul palco del Pala Alpitour di Torino, affianca Mika e Alessandro Cattelan nella conduzione dell’evento musicale più visto al mondo e che, questa sera, nel corso della finalissima, eleggerà il vincitore che erediterà lo scettro dai Maneskin. La Pausini, oltre a sfoggiare abiti bellissimi come quelli di Alberta Ferretti indossati durante la seconda semifinale, ha regalato al pubblico anche un duetto con Mika e un omaggio al Festival di Sanremo che, tuttavia, non è stato trasmesso da Raiuno a causa dei tempi strettissimi dell’Eurovision.

Laura Pausini, l'omaggio a Sanremo censurato all'Eurovision 2022/ Lei canta e la Rai…

La Pausini, però, è stata anche la protagonista di una gaffe epica nel corso della prima semifinale trasmessa martedì 10 maggio. Al termine della serata, infatti, alla cantante è sfuggito un “porca vacca” che, non solo è diventato virale, ma potrebbe costarle anche una multa.

Laura Pausini, arriva la multa per la gaffe?

Secondo quanto si legge sul portale “Anticipazioni TV“, la gaffe commessa da Laura Pausini, nonostante sia diventata virale e abbia divertita il pubblico che l’ha considerata spontanea, non sarebbe piaciuta agli organizzatori dell’Eurovision 2022 che, oltre, ad aver ripreso l’artista, starebbero pensando ad una multa. Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione non confermata.

ABITI, LOOK E STILISTI EUROVISION 2022/ Laura Pausini total white per duetto pace

Il video del momento, tuttavia, non ha sollevato polemiche. Non solo i fan italiani, ma anche quelli stranieri della Pausini hanno trovato il momento assolutamente ironico. Con quell’espressione, l’artista si sarebbe confermata semplice e genuina come è sempre stata. L’indiscrezione sulla presunta multa, dunque, sarà presto smentita?

LEGGI ANCHE:

Mika e Laura Pausini, duetto per la pace ad Eurovision/ "Momento splendido"

© RIPRODUZIONE RISERVATA