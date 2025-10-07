Laura Pausini tra gli ospiti della nuova edizione di This is me? L'indiscrezione di Davide Maggio sulla popstar italiana: il colpaccio di Silvia Toffanin

This is me torna con Silvia Toffanin: le novità della nuova edizione

Si riaccendono le emozioni a suon di musica e non solo nella prima serata di Canale 5, con il ritorno di This is me condotto nuovamente da Silvia Toffanin. Il debutto di questo show è avvenuto lo scorso anno e ha rappresentato la celebrazione dei numerosi talenti che, nel corso degli anni, sono usciti dalla scuola di Amici affermandosi poi davanti al grande pubblico sia nel canto che nel ballo.

Quest’anno This is me torna con nuove emozioni tutte da raccontare in tre prime serate evento, in partenza dal prossimo mercoledì 15 ottobre 2025, dedicate alle grandi personalità dello spettacolo, dello sport e della musica. Ampio spazio sarà dedicato, in particolare, al 40° anniversario della carriera di Lorella Cuccarini, che verrà celebrata per l’occasione con tante sorprese e il ricordo dei suoi più celebri successi.

Ma le novità non finiscono qui perché, a sorpresa, troveremo in scena anche una delle voci simbolo della canzone italiana. Come riporta Davide Maggio, infatti, in una delle tre serate evento troveremo come ospite Laura Pausini!

Laura Pausini super ospite a This is me: l’indiscrezione bomba

A riportare l’indiscrezione clamorosa è Davide Maggio, sul cui sito viene annunciata per l’appunto la partecipazione di Laura Pausini alla nuova edizione di This is me. Un gran colpo messo a segno dalla padrona di casa Silvia Toffanin, confermata per il secondo anno consecutivo alla guida dello show prodotto da Fascino.

Nello specifico, si legge sul portale, le registrazioni del programma sono partite nella giornata di ieri ed è previsto per oggi l’arrivo della popstar italiana conosciuta e amata in tutto il mondo. Non è ancora chiaro ovviamente quale sarà il suo ruolo nello show, se si esibirà con i suoi grandi successi e quanto spazio le verrà dedicato: la certezza, però, è che sarà per tutto il pubblico di Canale 5 una sorpresa incredibile.