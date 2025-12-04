Laura Pausini sarà ospite stasera a X Factor 2025 durante la finale. La carriera della cantante, le nozze a sorpresa con Paolo e il battibecco con Grignani.

Andrà in onda stasera alle 21 su Sky e in streaming su NOW la finale di X Factor, tante saranno le sorprese e gli ospiti durante la serata, tra questi anche Laura Pausini. PierC, eroCaddeo, Rob e Delia si sfideranno per l’ultima volta, i tantissimi fan del talent non vedono l’ora di scoprire chi di loro si aggiudicherà la vittoria.

Ieri sera sul profilo Instagram del programma è stato pubblicato un video che ritrae Laura Pauni a Napoli, a Piazza Del Plebiscito, dove si svolgerà la finale di X Factor. L’amatissima cantante ha fatto sapere che avevano finito le prove e ha ricordato ai telespettatori l’appuntamento di stasera. Un vero esempio per gli artisti che si sfideranno durante la finale, lei infatti è riuscita a conquistare un successo straordinario nel corso della sua carriera e continua ad ottenere risultati incredibili.

A renderla famosa è stata la vittoria della sezione Novità del Festival di Sanremo con il brano ‘La solitudine’, da quel momento si è fatta sempre più spazio nel mondo della musica. Tra i vari traguardi la cantante nel 2006 è stata la prima donna italiana a vincere un Grammy Award per il Miglior Album Pop Latino, sono però tantissimi i riconosciumenti che ha ottenuto. Nel 2023 in occasione dei suoi trent’anni di carriera ha festeggiato con l’evento ‘Laura30, 30 Years in 24 Hours’, cioè tre gratuiti concerti in 24 ore tra Milano, Madrid e New York.

La vita privata di Laura Pausini e la lite con Gianluca Grignani: cosa è successo tra i due cantanti

Da vent’anni l’amatissima cantante è legata sentimentalmente a Paolo Carta, i due nel 2023 hanno deciso di convolare a nozze a sorpresa. In una passata intervista lei ha raccontato che hanno organizzato tutto in gran segreto, erano a casa dei suoi genitori con le loro famiglie e alcuni cari amici. Ad un certo punto si sono cambiati e hanno rivelato a tutti che avevano deciso di sposarsi, sono rimasti tutti a bocca aperta.

Nei mesi scorsi è scoppiato un battibecco tra Laura Pausini e Gianluca Grignani, causato dall’annuncio della cantante del nuovo brano ‘La mia storia tra le dita – Mi historia entre tus dedos – Quem de nòs dois’. Il cantante ci ha tenuto a sottolineare che la sua è la cover di una canzone scritta da lui nel 1994, non ha infatti gradito che lei non lo abbia mai menzionato. Nella sua replica la Pausini ha detto che tutti sanno che ‘La mia storia tra le dita’ è di Gianluca Grignani, ha poi aggiunto: “A me sembra che il mio post sia pensato in modo molto elegante, spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me”.