Laura Pausini piange a Domenica In per la sorpresa di Pippo Baudo/ “C’è una cosa che non si sa”

Domenica In, Laura Pausini riceve la sorpresa di Pippo Baudo e si commuove

Laura Pausini, ormai star internazionale e fresca di vittoria al Person of The Year 2023 ai Latin Grammy, è stata ospite nella puntata di oggi, 26 novembre, di Domenica In. La cantante ha ripercorso la sua carriera sin dagli esordi con la vittoria al Festival di Sanremo 1993 con La Solitudine e, parlando della kermesse musicale, è intervenuto con un video a sorpresa Pippo Baudo, ‘papà’ di Sanremo e sua mentore. Pippo Baudo ha speso per Laura Pausini parole al miele e la cantante non è riuscita a trattenere il pianto.

Laura Pausini da Mara Venier “ho un problema al cuore”/ “Fu quello il malore alla finale di Eurovision”

Laura Pausini è scoppiata a pingere a Domenica In ascoltando il messaggio di Pippo Baudo. Pippo Baudo ha ricordato quando ragazzina di soli 18 anni ha convinto tutti a Sanremo con La Solitudine “gli orchestrali si sono alzati in piedi e non è una cosa comune.” E poi ha concluso: “Laura sei grande, continua ad essere così buona e grande e canta che quanti canti vinci sempre.” Laura Pausini, commossa, si è avvicinata alla telecamere ed ha detto solo: “Ti voglio bene Pippo.”

Paolo Carta, chi è il marito Laura Pausini/ "Tra noi c’è amore, passione, fiducia e rispetto delle libertà"

Laura Pausini ricorda Raffaella Carrà: “Solo Raffaella Carrà mi ha potuto comprendere”

Laura Pausini ha conosciuto il successo da giovanissima e se è riuscita a rimane con i piedi per terra e solo grazie alla famiglia, soprattutto al padre che la seguiva ovunque ed il suo entourage. Anche Pippo Baudo per lei è stato un vero e proprio messaggio così come Raffealla Carrà, sua conterranea. E proprio a proposito della grande artista scomparsa, Laura Pausini ha rivelato un aneddoto: “Solo Raffaella Carrà mi abbi potuto comprendere fino in fondo che entrambe siamo come sorelle e figlie del mondo latino che ci ha proprio adottato, cantano le mie canzoni ma non mi hanno mai mancato di rispetto.”

Laura Pausini: "Mai schierata politicamente"/ "Paolo Carta? Sono gelosa di mio marito"

A Domenica In Laura Pausini, infine, sempre parlando del premio vinto come Person of The Year 2023 ai Latin Grammy ha ammesso che è stata la prima persona non nata in Spagna, in Messico o in generale nell’America Latina ha vincere questo premio. La puntata di oggi del talk di Rai1 di Mara Venier è stata più breve del previsto perché subito dopo ha dovuto cedere la linea all’ JESC 2023 grand parte della puntata è stata dedicata all’artista di Solarolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA