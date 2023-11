Laura Pausini, popstar made in Italy celebrata ai Latin Grammy Awards/ Il nuovo record

Laura Pausini é la star made in Italy premiata e celebrata ai Latin Grammy Awards 2023

Il 16 novembre 2023 é prevista nel cuore della Spagna, la serata dei premi musicali targata Latin Grammy Awards, dove Laura Pausini é attesa al ritiro di un premio da record. L’artista si riconferma, così, tra le popstar made in Italy di risonanza International per antonomasia, in primis nel mercato discografico latin pop, dal momento che la cerimonia di premiazioni musicali prevista in Spagna, gli ambiti Latin Grammy Awards, l’attende per il conferimento del premio di riconoscimento alla carriera al titolo di “Latin Recording Academy Person of the Year 2023”, una delle onorificenze latin di spicco.

Laura Pausini è l’unica artista non di lingua madre spagnola e terza donna in generale, ad essere premiata con l’ambita onorificenza iberica che aggiunge un nuovo record ad una carriera leggendaria quale é quella della reginetta del Pop latin nata nel Belpaese e di fama su scala global. Un momento trionfale nell’annata in cui si celebra per lei il trentennale dall’incipit di una carriera costellata di successi, nella music farm.

Laura Pausini é la “Person of the year”

La Latin Grammy Awards Week 2023, la settimana nell’attesa della cerimonia dei Grammy alla musica Latin, è ufficialmente in corso e quest’anno si tiene eccezionalmente a Siviglia, con speciale collab di Laura Pausini . La nota città spagnola ospita la 24esima edizione corrente dei Latin Grammy Awards, che solitamente si tengono nella sin city dell’entertainment made in America, Las Vegas. Questa speciale edizione iberica made in Europe e quindi in trasferta dal vecchio al nuovo continente trova il suo culmine nella serata di giovedì 16 novembre, la notte dei grandi premi della musica latin. La cerimonia viene trasmessa da TelevisaUnivision in collaborazione con Radio Televisión Española (Rtve), in streaming dal Conference and Exhibition Centre (Fibes). La città di Siviglia ospita inoltre anche tutti gli eventi della Latin Grammy Week.

Il prestigioso riconoscimento di Person of the Year previsto per Laura Pausini è un premio che la Latin Recording Academy assegna ogni anno ad un artista non solo per i successi nell’arte e l’influenza nell’industria musicale latina, ma anche per i suoi sforzi filantropici. Nelle scorse edizioni tra gli artisti premiati hanno spiccano nomi come Juanes (2019), Marc Anthony (2016), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Gloria Estefan (2008), Ricky Martin (2006), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003).

Laura Pausini, riconosciuta tra le più influenti star della musica latin pop, viene celebrata a Siviglia per la carriera di interprete dal talento poliedrico e l’influenza poliglotta nonché per il costante impegno profuso nel sostenere le cause di equalità sociale che le stanno a cuore, tra cui la fame nel mondo, la violenza contro le donne e i diritti Lgbtqia+.

Nella soirée di gala del 15 novembre Laura Pausini é celebrata con un tribute concerto, con interpretazioni del suo repertorio, eseguite da un gruppo di artisti e amici di influenza internazionale. L’artista italiana originaria dell’Emilia Romagna, più premiata e ascoltata nel mondo, riceve quindi il quinto premio nella sua carriera dalla Latin Recording Academy, in qualità di recipient al titolo di “Person of the Year™ 2023″ e personalità di spicco nell’anno, nel corso della serata del 16 novembre, durante la quale lei é chiamata a presenziare in una performance dal content top secret.

“Sono molto onorata di ricevere questo incredibile riconoscimento dalla Latin Recording Academy. – fa sapere intanto, dal suo canto, la latin popstar, Laura Pausini -. Essere nominata Person of the Year in questo momento in cui festeggio 30 anni di carriera è qualcosa che ancora non riesco a descrivere. Posso solo provare una profonda gratitudine nei confronti dell’Academy e dei suoi membri, per i miei colleghi che mi hanno sempre accolta a braccia aperte”. Quindi, il messaggio di gratitudine per il successo global della mamma d’arte acquisita di Holden, figlio d’arte del marito Paolo Carta e concorrente record ad Amici 23, prosegue ancora: “ma soprattutto per il mio amato pubblico che ha reso un sogno, nato nel mio paesino in Italia, una bellissima realtà e che mi ha portata in luoghi che non avrei mai sognato di raggiungere con la mia musica. La lingua spagnola mi ha aperto le porte fin da molto giovane, mi ha fatto sentire a casa, mi ha ispirato ad andare avanti ed a esplorare e vivere la musica senza barriere o limiti. Sapere che riceverò questo importante riconoscimento mi riempie di orgoglio, gioia e forza per continuare a fare passi forti e ispirare la nuova generazione di artisti che portano la musica nel cuore. Grazie di cuore, sono molto emozionata”.

Il nuovo premio ai Latin Grammy Awards 2023 giunge nella carriera di Laura Pausini dopo il rilascio del progetto internazionale. Lo scorso 27 ottobre 2023 usciva ‘Anime Parallele / Almas Paralelas’, il nuovo album di inediti in italiano e spagnolo firmato con la casa discografica Warner Music, dedicato all’individualità degli esseri umani che in un’esistenza vissuta da anime parallele percorrono le loro strade nel rispetto altrui, anche senza incontrarsi.

L’album di Laura Pausini contiene i successi pubblicati nel 2023, ‘Un buon inizio’, ‘Il primo passo sulla luna’, ‘Durare’ e l’ultimo brano in rotazione radiofonica, ‘Zero’, e anticipa il Laura Pausini World Tour 2023/2024, che ha inizio in Italia a dicembre 2023 e porta l’artista ad esibirsi nelle arene più prestigiose d’Europa, America Latina e Stati Uniti.











