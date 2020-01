Laura Pausini senza mutande sul palco?/ Video “Quella volta in Perù…”

C’è un video di Laura Pausini che risale al 2014, ma che rimane attuale e virale anche al giorno d’oggi. Si tratta del filmato della sua esibizione a Lima, in Perù, quando la cantante bolognese si rese protagonista di un incidente che fece immediatamente il giro del globo, rimbalzando sui social network e sulle colonne di testate cartacee e web. In particolare, in quell’occasione, la Pausini era entrata in scena in chiusura di serata indossando soltanto un accappatoio; quella volta, però, a differenza delle precedenti, esso si aprì sul davanti, mostrando al pubblico e alle telecamere le grazie più nascoste di una delle più belle voci di sempre della musica italiana. Immediate le risate del pubblico presente, accolte lì per lì con un sorriso dalla stessa artista, che commentò al microfono: “Se hanno visto, hanno visto. La tengo como todas!”. La verità, però, è un’altra: quella sera Laura Pausini non era nuda, ma ancor prima che arrivasse la sua smentita, gli articoli sull’accaduto erano già stati cliccati da tutti i continenti, creando un vero e proprio caso sulla sua performance in landa sudamericana.

LAURA PAUSINI SENZA MUTANDE? “UNA BUFALA”

Una vicenda che Laura Pausini dimostra di non aver ancora digerito, come si evince dalle sue dichiarazioni rilasciate alla testata “El Mundo”. “Sono stata vittima tempo fa di una bufala – ha asserito –, un’esperienza che mi ha traumatizzato molto e mi ha fatto stare male. In un concerto in Perù, il mio vestito si è rotto. Finisco tutti i miei concerti con una vestaglia, la gente lo sa dal 1994. Purtroppo, in Italia è arrivata la notizia che, sotto la vestaglia, ero senza mutande”. La domanda, però, è d’obbligo: qual è la verità? La cantante era veramente nuda sul palco? “Assolutamente no – ha affermato –. Indossavo i collant sotto la veste, erano color carne ed ero molto imbarazzata per il fatto che molti scrivessero che fossi senza veli. Sono una persona modesta. Dopo tanti anni, continuano a chiedermi lumi su questa cosa e io continuo a spiegare che non è così, non è andata come hanno detto in Italia, dove ben presto è diventata la notizia dell’anno”. La Pausini ha svelato di aver sofferto molto per questa fake news, che fortunatamente non ha intaccato la sua reputazione e l’amore viscerale che i fan nutrono nei suoi confronti.





