Laura Pausini, sorpresa a Tiziano Ferro al concerto di Bologna/ Lui in lacrime, pubblico in delirio: video

Laura Pausini a sorpresa al concerto di Tiziano Ferro a Bologna: lui stupito, poi in lacrime

Continua il tour negli stadi, TZN 2023, di Tiziano Ferro e proseguono le sorprese. Ieri, martedì 11 luglio 2023, il cantautore si è esibito al Renato Dall’Ara di Bologna e ha improvvisato un duetto con Laura Pausini. La cantante era tra il pubblico con un gruppo di amiche, le Sincronette. Il 43enne di Latina ha intravisto la collega ed emozionato l’ha chiamata sul palco per un duetto che non era previsto. L’artista si è lanciato per abbracciare e baciare l’artista romagnola che senza esitazione ha raccolto l’invito per l’esibizione.

Laura Pausini e Tiziano Ferro hanno cantato “Non me lo so spiegare”, brano che la cantante ha reinterpretato nel 2006 inserendolo nel disco “Io canto”. I fan presenti a Bologna erano tutti in visibilio e oggi il video sta facendo il giro del web. Tiziano Ferro le ha poi dedicato “L’amore è una cosa semplice” e “Il conforto”. Tiziano Ferro aveva annunciato di voler donare l’incasso dello show di Bologna agli alluvionati dell’Emilia Romagna. Non aveva infatti potuto partecipare all’evento benefico Italia loves Romagna, che aveva avuto tra i promotori Laura Pausini.

Tiziano Ferro, inoltre, è protagonista di una nuova collaborazione. E’ uscito, infatti, ‘Vamos a Bailar’, il celebre brano di Paola & Chiara, in una riedizione con una travolgente produzione firmata da Gabry Ponte, con il cantante di latina. Si di un brano che ha dominato le classifiche degli anni zero, facendo ballare intere generazioni. L’energia contagiosa di Paola & Chiara si fonde ora con lo stile e il timbro inconfondibile di uno dei cantautori e parolieri più importanti della musica italiana e non, Tiziano Ferro. Le sonorità latin pop e la cassa in 4 di ‘Vamos a Bailar with Tiziano’ incontrano il beat dance e il sound internazionale di Gabry Ponte, DJ e producer multiplatino, nominato ai Grammy e terzo artista singolo italiano più ascoltato al mondo, regalando un’esperienza musicale coinvolgente ed emozionante.

Presentato ieri sera per la prima volta in occasione della tappa bolognese del TZN 2023 tour di Tiziano Ferro con un’incredibile performance live a sorpresa che ha visto le sorelle Iezzi ospiti d’eccezione, ‘Vamos a Bailar with Tiziano’ è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.

