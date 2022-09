Laura Pausini sul caso Bella Ciao “brano più volte strumentalizzato”/ “Aborro il fascismo e ogni dittatura”

Laura Pausini dopo le critiche: su Twitter rompe il silenzio

Laura Pausini rompe il silenzio dopo la bufera mediatica che l’ha travolta negli ultimi giorni. Il rifiuto di cantare Bella Ciao ospite di un programma tv spagnolo, definendola una “canzone politica“, ha generato un’ondata di critiche e commenti sui social che l’hanno gettata nell’occhio del ciclone. Ora ci ha pensato la stessa cantante a fare chiarezza e a prendere posizione, rigettando le critiche e cercando di trovare un punto d’incontro con quanti la stanno attaccando in queste ore.

Su Twitter l’artista ha infatti condiviso un lungo messaggio social, spiegando il motivo di tale rifiuto: “Vorrei esporre il mio punto di vista dopo le polemiche di questi giorni. In una situazione televisiva estemporanea, leggera e di puro intrattenimento, ho scelto di non cantare un brano inno di libertà ma più volte strumentalizzato nel corso degli anni in contesti politici diversi tra loro. Come donna, prima che come artista, sono sempre stata per la libertà e i valori ad essa legati“.

Laura Pausini chiarisce: “Volevo evitare di essere trascinata e strumentalizzata“

Sul web le principali critiche che le sono state addossate sono quelle di aver rifiutato di cantare Bella Ciao poiché “canzone politica“. Molti infatti non hanno digerito tale definizione, considerando che il brano è un inno della resistenza antifascista ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, brano su cui si fonda la nostra Costituzione e dunque collettivo. Su Twitter la cantante ha spiegato: “Aborro il fascismo e ogni forma di dittatura. La mia musica e la mia carriera hanno dimostrato i valori in cui credo da sempre“.

L’artista ha inoltre spiegato di non voler essere in alcun modo strumentalizzata, considerato l’attuale clima politico, teso e piuttosto rovente, in vista delle elezioni del 25 settembre: “Volevo evitare di essere trascinata e strumentalizzata in un momento di campagna elettorale così acceso e sgradevole, purtroppo non è stato così. Rispetto il mio pubblico e continuerò a farlo, con la libertà di scegliere come esprimermi. Laura” Sul caso in molti si sono espressi, da Sandra Milo alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ora ci ha pensato la stessa Pausini a fare chiarezza.













