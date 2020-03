Laura Pausini “tra un po’ mi fan bestemmiare”/ “Chi non rispetta la quarantena mi..”

Laura Pausini, come la maggior parte degli italiani, sta rispettando le decisioni del Governo restando a casa per cercare di arginare l‘emergenza coronavirus che continua ad uccidere e a contagiare in Italia. Nonostante i numerosi appelli da parte delle Istituzioni e dei vip, c’è ancora gente che continua ad andare a fare sport nei parchi, sul lungomare delle proprie città e ad affollare ogni giorno i negozi o i mercati di prodotti alimentari aperti vanificando gli sforzi di medici e infermieri che, ormai da un mese, sono in prima linea per aiutare i pazienti. Laura Pausini, stanca di vedere in giro gente che non rispetta il prossimo, rispondendo su Instagram ad una persona che la ringraziava per le parole con cui ha cercato di sensibilizzare tutti sul tema, ha tirato fuori la propria rabbia. “Non lo so io sono veramente inca*zata nera. Cerco di calmarmi ma la notte, quando mia figlia dorme e posso leggere e aggiornarmi sulla giornata appena passata, non posso credere ai miei occhi. C’è gente che va ancora in giro! La fermano in tv per chiedere come mai non sono a casa e se la prendono pure! Non posso giustificare questa cosa. Per andare a correre? Per prendere una boccata d’aria? Ma apri la finestra e non rompere il c***o. E se devi far ginnastica anche se hai la casa piccola ormai ci sono mille modi per tenerti in forma!”, scrive la cantante. “Non è giustificabile questo comportamento: come facevano quando non c’era la tv, il cellulare, il computer? Fuori c’era la guerra… ma anche questa lo è!”.

LAURA PAUSINI, SFOGO CONTRO CHI NON RISPETTA LA QUARANTENA: “NON HANNO RISPETTO”

Laura Pausini, senza peli sulla lingua, si scaglia contro chi continua a non rispettare la quarantena. Furiosa con tali persone, nel rispondere ad un fan su Instagram, la cantante ha scritto: “tra un po’ mando delle madonne che non puoi capire”. Il commento della Pausini è stato successivamente pubblicato dalla pagina Instagram Trash Italiano. Sotto il post in questione, la Pausini ha così precisato che le sue parole non erano contro la quarantena, ma contro chi continua a far finta di niente, ignorando le regole fissate dal Governo. “Chiaramente non è riferito alla quarantena che esigo venga rispettata ma è riferito a chi non rispetta il prossimo e continua ad andare fuori… a farsi la corsetta, o a chi esce in gruppo a fare la spesa, a chi si inventa la qualunque per uscire di casa quando ormai è palese che dobbiamo restare in casa. Le persone che si comportano così mi fanno veramente incazzare. E la mia frase era ovviamente una provocazione”, spiega l’artista. “Bisogna stare in casa. Non ci sono scuse“, conclude Laura non nascondendo l’amarezza per dover lottare contro tale gente.

