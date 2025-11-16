Laura Pertici, la moglie geniale e riservatissima di Gabriele Corsi: carriera da fuoriclasse e famiglia da favola.
Laura Pertici è la moglie di Gabriele Corsi, noto conduttore apprezzatissimo nel panorama televisivo italiano. I due stanno insieme da ormai 18 anni e hanno costruito una meravigliosa famiglia con i figli Margherita e Leonardo. A differenza del marito, Laura non ama esporsi davanti alle telecamere ed è molto raro che la si veda in televisione. Eppure, è una donna che negli anni ha saputo costruire una strabiliante carriera nel mondo del giornalismo.
Molto conosciuta nel panorama giornalistico, ha fatto parte di redazioni molto importanti in Italia come ad esempio il gruppo Gedi. Nella sua carriera è stata anche la caporedattrice de La Repubblica per poi continuare a collezionare successi uno dopo l’altro nell’informazione italiana. Nel 1990, Laura Pertici pubblica il suo primo articolo, mentre sette anni dopo inizia a lavorare per Radio Capital, sempre in redazione.
Laura Pertici vita privata: laurea e matrimonio con Gabriele Corsi
Laura Pertici ha partecipato alla nascita della versione web de La Repubblica, per poi dare anche il suo contributo in televisione a Rep TV nel 2007. Donna dai mille talenti, è molto stimata nel suo ambito e non solo, capace di essere poliedrica e innovativa in tutto quello che fa. Uno dei suoi obiettivi è quello di promuovere l’uguaglianza di genere anche nel giornalismo. Sulla sua vita privata, invece, si sa ben poco se non riguardo al suo percorso di studi: ha ottenuto una laurea a La Sapienza di Roma in Lingue e Letterature Straniere per poi trasferirsi a Firenze a fare esperienza. Al suo fianco, Gabriele Corsi, con il quale porta avanti uno splendido matrimonio.