Laura Pertici, moglie di Gabriele Corsi/ I segreti della loro unione

Gabriele Corsi è ormai diventato uno showman e un conduttore sempre più versatile, come dimostrano le numerose trasmissioni che ha avuto la possibilità di presentare. Tra i suoi successi più importanti c’è certamente l’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, dove ha affiancato Cristiano Malgioglio, dove ha decretato la vittoria dei Maneskin. Ora l’ex componente del Trio Medusa si appresta a tornare in Tv al timone di “Prodigi“, dove affiancherà Serena Autieri.

Laura Pertici: chi è la moglie di Gabriele Corsi

L’amore che lega Gabriele Corsi e Laura Pertici dura ormai da 18 anni e non sembra risentire del passare del tempo. L’artista aveva celebrato l’importante anniversario con un post sui social (sono rari quelli in cui parla della sua vita privata), ma ha un’idea molto particolare sulle relazioni: “Io la penso come Tiziano Terzani – aveva riferito a Tv Sorrisi e Canzoni -. Lui citava sempre la moglie, ma poi andava in viaggio senza di lei. Aiutano le grandi presenze, ma soprattutto le grandissime assenze“. La donna ha un lavoro che la tiene a lungo impegnata e che ama tantissimo. Lei è infatti giornalista e managing editor nella redazione romana de ‘La Repubblica‘ . Dal 2018 ha assunto la carica di caporedattore del quotidiano. Sui social network lei ama essere presente soprattutto per parlare della sua professione e delle inchieste di cui si occupa.

Margherita e Leonardo, i due figli di Laura Pertici e Gabriele Corsi

Ad arricchire l’unione tra Laura Pertici e Gabriele Corsi ci sono i due figli della coppia, Margherita e Leonardo. I due ragazzi sono ormai adolescenti, ma non amano particolarmente comparire su Tv e giornali. Entrambi approfittano del poco tempo libero che hanno dal lavoro per stare insieme a loro.

