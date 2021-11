Laura Pertici, moglie Gabriele Corsi/ “Aiutano le grandi presenze e assenze”

Laura Pertici è la moglie di Gabriele Corsi, il celebre conduttore televisivo di diversi programmi di successo. Un grande amore quello nato tra la giornalista di Repubblica e il volto noto del piccolo schermo che sono uniti da più di 18 anni. Un amore suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Margherita di 17 anni e Lorenzo di 13. Uniti nel privato, Laura e Gabriele hanno spesso vissuto il loro amore a distanza essendo impegnati per motivi di lavoro in diverse città. Nonostante la distanza però il loro amore ha sempre vinto: nessun litigio o screzio tra i due che si amano come il primo giorno. Ad unirli sotto lo stesso tetto per un lungo periodo è stato il lockdown imposto lo scorso anno dal Governo Conte per arginare i contagi da Coronavirus.

Proprio Gabriele Corsi, dalle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato come è stato il lockdown con la moglie Laura Pertici: “la penso come Tiziano Terzani, che citava sempre la moglie, ma poi andava in viaggio senza di lei: aiutano le grandi presenze, ma soprattutto le grandissime assenze”.

Laura Pertici e Gabriele Corsi: un grande storia d’amore

Laura Pertici e Gabriele Corsi hanno vissuto però due lockdown. Pur essendo sotto lo stesso tetto di casa, il conduttore e la giornalista hanno raccontato due punti di vista diversi della quarantena. Il conduttore, infatti, ha potuto godersi maggiormente la famiglia essendo libero da impegni di lavoro, mentre Laura ha dovuto continuare a collaborare con il quotidiano La Repubblica.

“Mi sono goduto la famiglia. I miei figli, Margherita e Lorenzo, sono bravissimi. Lui ha 13 anni, lei ne ha compiuti 17 da poco. Ha festeggiato solo con un’amica che abita qui vicino. Non ha potuto fare altrimenti” – ha detto il conduttore che si è soffermato poi a parlare anche del rapporto con la moglie Laura: “negli ultimi tempi Laura ha lavorato tantissimo per il giornale”.

