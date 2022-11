Laura Pertici, moglie Gabriele Corsi/ “Aiutano le grandi presenze”

Laura Pertici e Gabriele Corsi: un grande amore

Laura Pertici è la moglie di Gabriele Corsi. Un grande amore quello nato tra il comico e la giornalista e managing editor nella redazione romana de ‘La Repubblica‘. La coppia è molto discreta e riservata e in rarissime occasioni hanno parlato del loro amore. A sbottonarsi in pochissime occasioni è stato proprio Cirilli che, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, si è confessato parlando della sua idea di amore rivelando: “io la penso come Tiziano Terzani. Lui citava sempre la moglie, ma poi andava in viaggio senza di lei. Aiutano le grandi presenze, ma soprattutto le grandissime assenze”.

Malgioglio, insulti choc da hater "Fin*cchio all'Eurovision"/ Gabriele Corsi furioso!

Un chiaro riferimento alla moglie Laura che per motivi di lavoro è sempre molto impegnata essendo una giornalista che dal 2018 ha assunto l’incarico di caporedattore del quotidiano. La donna è presente anche sui social network, che utilizza principalmente per parlare del suo lavoro e delle inchieste.

Laura Pertici e Gabriele Corsi: una coppia discreta e riservata

Prosegue alla grande la storia d’amore tra Laura Pertici e Gabriele Corsi. Un amore suggellato anche dalla nascita di due figli: Margherita e Leonardo che oggi sono adolescenti e di cui si conosce davvero poco visto che non amano apparire né in televisione né tantomeno sui giornali. Ma chi è Laura Pertici? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più sulla giornalista nata e cresciuta a Roma. Dopo aver conseguito la laurea in Lingue e Letterature straniere presso l’Università La Sapienza ha cominciato subito a dedicarsi al mondo del giornalismo cercando la sua strada. Poi l’incontro con Gabriele, membro del Trio Medusa, a cui è legata da tantissimi anni.

Gabriele Corsi torna all'Eurovision/ "Ora ci manca la Notte degli Oscar"

Tra le sue passioni però non c’è solo il giornalismo, visto che Laura è una grandissima amante di viaggi. In passato è stata anche vicedirettrice del Gruppo Editoriale Gedi ed è Caporedattrice centrale de La Repubblica.

LEGGI ANCHE:

Laura Pertici, moglie Gabriele Corsi/ Lui: "ancora insieme per le presenze e assenze"

© RIPRODUZIONE RISERVATA