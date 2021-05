Laura Pertici, moglie Gabriele Corsi/ Con lei ha avuto i figli Leonardo e Margherita

Si chiama Laura Pertici la giornalista, caporedattore centrale di Repubblica, moglie di Gabriele Corsi, conduttore per questa edizione dell’Eurovision Song Contest che andrà in onda oggi in prima serata su Rai1. Il curriculum di Laura è molto ricco, ma anche molto diverso rispetto a quello di suo marito Gabriele. A differenza di quest’ultimo, infatti, la Pertici ha preferito mantenersi più nascosta, e non si ha notizia di sue apparizioni televisive né da sola né in coppia con Corsi. Per quanto li riguarda, la vita privata è e deve rimanere tale: la loro famiglia è composta anche da due figli, Leonardo e Margherita, ma né Gabriele né Laura sono soliti parlare di loro più del dovuto. Di Laura sappiamo che si è laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università La Sapienza di Roma, e che ha iniziato a lavorare nel mondo del giornalismo da giovane. Dal suo profilo Linkedin si apprende inoltre di una sua piccola esperienza a Firenze come addetta alle relazioni con l’estero, prima di entrare a far parte del Gruppo Gedi/L’Espresso.

Chi è Laura Pertici, moglie di Gabriele Corsi

Come detto, nel corso della sua carriera, Laura Pertici ha ricoperto il ruolo di vicedirettore del Gruppo Editoriale Gedi e caporedattore centrale del quotidiano La Repubblica, dove lavora dal 2018. Non siamo in grado di dire quale sia la sua data di nascita, e nemmeno quella del suo matrimonio con Gabriele Corsi. In verità, i loro nomi vengono associati almeno da quando Corsi è venuto alla ribalta come conduttore, trascinando inevitabilmente anche la sua famiglia nel vortice del gossip. Nata e cresciuta a Roma, Laura è una donna molto dinamica. Sui social network (Twitter in particolare) si espone soprattutto sui temi relativi al suo lavoro d’inchiesta, anche se la donna nasconde in sé un lato più tenero e che si prende meno sul serio. Lo dimostra l’episodio del primo incontro con Gabriele, quando lui si presentò con addosso una tutina gialla del cartone Occhi di gatto. Dopo averlo visto esibirsi, Laura lo apprezzò per la sua simpatia e se ne innamorò subito.

