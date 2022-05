Laura Pertici, moglie Gabriele Corsi/ “Il segreto del nostro amore? Grandi assenze”

Laura Pertici è la moglie del celebre conduttore tv Gabriele Corsi. I due stanno insieme da quasi vent’anni e nonostante il tanto tempo trascorso insieme, non smettono di amarsi. La loro relazione ha imparato a rinnovarsi anno dopo anno e come detto dall’ex componente del trio medusa, in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il segreto del loro amore è nascosto in una citazione dell’indimenticabile Tiziano Terzani: “La penso esattamente come lui, che citava sempre la moglie, ma poi andava in viaggio senza di lei: aiutano le grandi presenze, ma soprattutto le grandissime assenze”. Dunque procede a gonfie vele la storia d’amore tra Laura Pertici e Gabriele Corsi. Anche durante la quarantena, in una convivenza forzata a causa della pandemia, i due hanno saputo cogliere gli aspetti positivi.

Laura Pertici, moglie di Gabriele Corsi/ I segreti della loro unione

Laura Pertici, chi è la moglie del celebre conduttore tv Gabriele Corsi

Ma chi è e di cosa si occupa la moglie Laura Pertici? Sappiamo che la dolce metà di Gabriele Corsi lavora giornalista e central managing editor per il famoso quotidiano ‘La Repubblica’. Per la precisione, la moglie del conduttore lavora per la redazione romana del giornale. Il suo percorso accademico racconta una laurea in Lingue e Letterature straniere presso l‘Università La Sapienza di Roma; dal 2018, invece, è diventata Caporedattorice centrale de La Repubblica. L’amore con Gabriele Corsi è scoccato grazie all’ironia e al savoire faire del conduttore, che è ciò che l’ha conquistata. La Pertici, infatti, ammesso di essersi innamorata dopo averlo visto ballare ‘Occhi di gatto’ in tutina gialla.

LEGGI ANCHE:

Laura Pertici, moglie Gabriele Corsi/ "Aiutano le grandi presenze e assenze"Gabriele Corsi: "Ma non vi fate schifo?"/ "Mio padre non parla da ieri perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA