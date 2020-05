Laura Pertici, moglie Gabriele Corsi/ Lui: “Grazie per questi 17 anni di risate”

Pubblicità

Laura Pertici è la moglie di Gabriele Corsi, il conduttore e comico del Trio Medusa ospite della nuova puntata di “Da noi…a ruota libera”. Un amore importante quello che lega il componente del Trio Medusa alla giornalista romana del quotidiano italiano La Repubblica. Da quasi diciotto anni, infatti, i due sono felicemente sposati e lo scorso mese di agosto in occasione del loro anniversario di matrimonio il conduttore e comico ha voluto condividere uno scatto proprio in compagnia della sua amata con una dedica davvero speciale. “Come fai a sapere se è la persona giusta? Per me è facile: ogni volta che ti penso, sorrido. Grazie per questi 17 anni di risate. Auguri amore Laura Pertici con tanto di hashtag #17anni #matrimonio #anniversario #amore #love#persempre #inviaggio. Ma chi è Laura Pertici? Su di lei conosciamo davvero poco se non che è un giornalista che da anni lavora per il quotidiano La Repubblica. Nata e cresciuta a Roma, Laura ha conseguito una laurea in Lingue e Letterature straniere presso l‘Università La Sapienza di Roma e si è dedicata da subito al mondo del giornalismo. Durante la sua carriera ha lavorato anche come addetta per le relazioni con l’estero nella città di Firenze, è stata vice direttore del Gruppo Editoriale Gedi e dal 2018 è Caporedattore centrale de La Repubblica.

Laura Pertici de La Repubblica: Gabriele Corsi e il primo incontro

Non solo giornalista de La Repubblica, Laura Pertici è conosciuta dal grande pubblico anche per essere la moglie di Gabriele Corsi del trio Medusa. A raccontare come e quando si sono incontrati per la prima volta è stato proprio lo showman ospite del salotto di Domenica da Mara Venier. “Insieme ai miei colleghi del trio facevamo delle serate solo con musica dei cartoni animati e ci piaceva molto mascherarci come la canzone” – ha raccontato Corsi che ha proseguito dicendo – “lei mi ha visto ballare sul palco con questa tutina tutta attillata (quella indossata dalle tre protagoniste di ‘Occhi di gatto’, ndr) e ha detto: “Uno così non lo trovo più”. Da quel momento è scattata una simpatia poi diventato un grande amore. Insieme condividono la grandissima passione per i viaggi come ha precisato lo stesso showman che, appena può prende e parte con la moglie: “tutto quello che guadagno lo spendo in viaggio”.



