Laura Pomilio, Ciao Darwin Giovani vs Mature/ A spasso nel tempo, la gaffe: “Chi lo ha preso?”

“Chi si è attaccata al patacchio?” “Chi lo ha preso?”, sono solo questi alcuni doppi sensi che sentiremo oggi nella puntata di Ciao Darwin A grande richiesta quando in campo scenderà Laura Pomilio per la prova di A spasso nel tempo proprio per portare avanti la missione delle Mature a discapito delle Giovani. In realtà la sua sarà una prova sottotono fino a che la donna non si ringalluzzirà un po’ nella prova della campanella ovvero la famosa corsa verso la campanella per prenotarsi e indovinare la canzone dopo aver sentito l’inizio. A quel punto Paolo Bonolis darà il meglio di sé con le sue battutine mentre Laura Pomilio e la sua rivale delle Giovani inizieranno a lanciarsi in queste loro corse contro il tempo con tanto di spintoni e di cadute che faranno sognare il pubblico.

Laura Pomilio, Ciao Darwin Giovani vs Mature: nella prova A Spasso nel tempo tra cadute e gaffe hot…

Sui social Laura Pomilio è sempre molto attiva e spesso mette in mostra le sue forme le stesse che avremo modo di vedere questa sera a Ciao Darwin a Grande richiesta quando con il suo stretto tubino blu e azzurro si lancerà nelle prove di A spasso nel tempo con tanto di lancio dalla’ balconata’ che rischia di mostrare tutte le sue grazie. Della forma, dello sport e dell’alimentazione sana parla quasi tutti i giorni continuando a portare alta la bandiera della seduzione con buona pace dei suoi fan che la apprezzano e la riempiono di like tutti i giorni. Cosa scopriremo questa sera di lei che ancora non sappiamo?

